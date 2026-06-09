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WKN: 909943 | ISIN: AT0000652011 | Ticker-Symbol: EBO
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09.06.26 | 14:33
102,80 Euro
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Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
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ERSTE GROUP BANK AG Chart 1 Jahr
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Dow Jones News
09.06.2026 14:15 Uhr
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(1)

PTA-DD: Erste Group Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Erste Group Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Erste Group Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta000/09.06.2026/13:40 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name              Stefan Dörfler 
   2       Grund der Meldung                        
a)      Position/Status         Mitglied des Vorstands 
b)      Erstmeldung             
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name              Erste Group Bank AG 
b)      LEI               PQOH26KWDF7CG10L6792 
   4     Angaben zum Geschäft/zu den                      
            Geschäften 
       Beschreibung des 
a)      Finanzinstruments, Art des   Aktie 
       Instruments 
        Kennung             AT0000652011 
b)      Art des Geschäfts        Erwerb: Erwerb im Rahmen eines Belegschaftsaktienprogramms. Der Preis 
                       richtet sich nach Referenzpreis (Schlusskurs am 23.06.2026) 
c)      Preis(e)            Volumen 
        0,00              EUR 3.605 
d)      Aggregierter Preis       Aggregiertes Volumen 
        0,00              EUR 3.605 
e)      Datum des Geschäfts       08.06.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts        Außerhalb eines Handelsplatzes 
       Beschreibung des 
a)      Finanzinstruments, Art des   Aktie 
       Instruments 
        Kennung             AT0000652011 
b)      Art des Geschäfts        Erwerb: Gewährte Zuwendung im Rahmen eines Belegschaftsaktienprogramms 
c)      Preis(e)            Volumen 
        0,00              EUR 1.696 
d)      Aggregierter Preis       Aggregiertes Volumen 
        0,00              EUR 1.696 
e)      Datum des Geschäfts       08.06.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts        Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Erste Group Bank AG 
           Am Belvedere 1 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Thomas Sommerauer / Gerald Krames 
Tel.:         +43 (0)50100-17326 
E-Mail:        investor.relations@erstegroup.com 
Website:       www.erstegroup.com 
ISIN(s):       AT0000652011 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
Weitere        Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781005200806 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2026 07:40 ET (11:40 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

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