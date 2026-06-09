DJ PTA-DD: Erste Group Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Erste Group Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta000/09.06.2026/13:40 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Stefan Dörfler 2 Grund der Meldung a) Position/Status Mitglied des Vorstands b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Erste Group Bank AG b) LEI PQOH26KWDF7CG10L6792 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften Beschreibung des a) Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung AT0000652011 b) Art des Geschäfts Erwerb: Erwerb im Rahmen eines Belegschaftsaktienprogramms. Der Preis richtet sich nach Referenzpreis (Schlusskurs am 23.06.2026) c) Preis(e) Volumen 0,00 EUR 3.605 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,00 EUR 3.605 e) Datum des Geschäfts 08.06.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes Beschreibung des a) Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung AT0000652011 b) Art des Geschäfts Erwerb: Gewährte Zuwendung im Rahmen eines Belegschaftsaktienprogramms c) Preis(e) Volumen 0,00 EUR 1.696 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,00 EUR 1.696 e) Datum des Geschäfts 08.06.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
(Ende)
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Aussender: Erste Group Bank AG Am Belvedere 1 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Thomas Sommerauer / Gerald Krames Tel.: +43 (0)50100-17326 E-Mail: investor.relations@erstegroup.com Website: www.erstegroup.com ISIN(s): AT0000652011 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel) Weitere Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange Handelsplätze:
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June 09, 2026 07:40 ET (11:40 GMT)