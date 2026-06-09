Die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas steht seit Tagen und Wochen unter Druck. Die Abwärtsbewegung hat noch nichts von ihrer Dominanz eingebüßt. Insofern zeichnet sich noch kein Ende der Korrektur ab. Vielmehr muss mit ihrer Ausdehnung gerechnet werden. Weitere, deutlich tiefer gelegene Kursbereiche könnten in den kommenden Handelstagen angesteuert werden. Dabei präsentiert sich das fundamentale Umfeld auf den ersten Blick recht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de