FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN
INVENTIVA S.A.(PROM.)-,01 EUR FR0013233012
AB/FROM ONWARDS 09.06.2026 13:40 CET
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INVENTIVA S.A.(PROM.)-,01 EUR FR0013233012
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