Wien (www.anleihencheck.de) - Es besteht kein Zweifel daran, dass die EZB die Leitzinsen diese Woche um 25 Basispunkte anheben wird, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Meinungen würden jedoch auseinandergehen, wie großzügig die EZB bei der Forward Guidance sein werde. Die Analysten würden nicht glauben, dass die EZB den Beginn eines längeren Zinserhöhungszyklus ankündigen werde - so wie sie es im Juni 2022 getan habe. Lagarde müsse einen Mittelweg finden, um den mittelfristigen Inflationssorgen glaubhaft entgegenzutreten gleichzeitig aber auch die "Trichet-Falle" von 2011 zu vermeiden. Die EZB werde die Tür für weitere Zinserhöhungen offenhalten, wolle aber auch genügend Daten sammeln, um ihre Entscheidung zu untermauern - es gehe wohl erst im September weiter, nicht im Juli. (09.06.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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