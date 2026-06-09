Als nächster US-Lebensmittelkonzern präsentiert J.M. SMUCKER an diesem Nachmittag. Die Zahlen betreffen das fiskalische Q4 (bis Ende April). Der Konzern aus Orrville, Ohio, erzielt mit Tiefkühlsortiment, Markenkaffee und Tiernahrung in der Regel hohe Margen, die sich aber vor einem Jahr ("Q4 2025") nicht realisieren ließen. Durch Sondereffekte kam es zu einem Verlust.



Nun erwarten Analysten einen Return zu höheren Margen, sie haben 2,44 bis 2,66 $ EPS (bereinigter Gewinn je Aktie) angesetzt. Was einer Steigerung um 14 % entsprechen würde. Beim Umsatz steht der Konsens auf 2,26 Mrd. $, dies wäre + 5 bis 6 % mehr als vor zwölf Monaten (y/y).



Zu achten ist auf die Fortschritte bei der weiteren Integration von Hostess. Diese Akquisition wird seit November 2023 bei SMUCKER konsolidiert. Die beabsichtigte Stärkung bei Snacks war bisher noch nicht wie gewünscht erfolgreich.



Für das angelaufene Fiskaljahr 2027 erwarten externe Beobachter 9,70 bis 10,00 $ EPS bei stagnierender Umsatzentwicklung. Die neue Guidance des Unternehmens ist daran zu messen. Im inoffiziellen Handel wird zurzeit ein Kursanstieg um 4,0 % angezeigt.



Helmut Gellermann



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