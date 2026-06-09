Die jüngste Erholung der Technologie-Aktien in den USA dürfte sich am Dienstag fortsetzen. Der Broker IG taxiert den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 vor Handelsbeginn 0,9 Prozent höher bei 29.682 Punkten. Das Börsenbarometer war am Freitag angesichts wachsender Zinsängste um 4,8 Prozent abgesackt, konnte sich zu Beginn der Woche aber bereits etwas erholen. Den Dow Jones Industrial taxiert IG 0,4 Prozent im Plus bei 50.990 Zählern. Für leichten Rückenwind dürften nun positive Signale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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