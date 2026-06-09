Frankfurt (www.fondscheck.de) - Diese Anlagethemen erweitern das Angebot: Energieinfrastruktur und -speicher, Weltraumwirtschaft, Nebenwerte aus Industrieländern weltweit sowie Aktien aus Industrieländern weltweit ohne USA mit Nachhaltigkeitsfiltern, so die Deutsche Börse AG.Der VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF (ISIN: IE000YYVSM16) investiere in Unternehmen, die entlang der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung tätig seien. Dies umfasse Unternehmen aus den Bereichen Energieversorgung, industrielle Elektrifizierung, Modernisierung der Stromnetzinfrastruktur sowie Batteriefertigung und Energiespeichertechnologien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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