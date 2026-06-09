Daimler Truck wird das erste Exemplar der zweiten Generation seiner Brennstoffzellen-betriebenen Sattelzugmaschine namens Mercedes-Benz NextGenH2 Truck an die Spedition Dachser ausliefern. Diese soll Ende Dezember 2026 in den Einsatz gehen, Mitte 2027 sollen dann zwei weitere Exemplare folgen. Die drei Wasserstoff-Lkw werden am Logistikzentrum von Dachser in Karlsruhe stationiert und sollen von dort aus in bestehende Systemverkehre eingebunden werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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