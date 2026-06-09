Die Kieler Verkehrsgesellschaft hat Daimler Buses mit der Lieferung von 28 rein elektrischen Gelenkbussen beauftragt. Die ersten neuen Mercedes-Benz eCitaro G sollen ab Ende 2027 in den Linienbetrieb gehen. Teil der Vereinbarung ist zudem eine Option auf fünf weitere Fahrzeuge. Vorausgegangen war der Bestellung eine europaweite Ausschreibung, aus der Daimler Buses nach Angaben der Beteiligten als wirtschaftlichster Anbieter hervorging. Ausschlaggebend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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