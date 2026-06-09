Nach Kapitalschnitt und umfassender Rekapitalisierung startet die Aktie von Cambria Gold Mines in eine neue Unternehmensphase. : Die finanzielle Rekapitalisierung wurde bereits Ende Januar 2026 mit dem Abschluss einer Privatplatzierung über 175 Millionen CA$ umgesetzt. Im Februar stellte das Unternehmen anschließend seine neue Unternehmensstrategie vor und firmiert seitdem unter dem Namen Cambria Gold Mines. Seitdem bewegt sich der Kurs volatil in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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