Mit Fokus auf Apple Intelligence sei das iPhone 16 entwickelt worden. Aber keine zwei Jahre später bekommt es gar nicht alle neuen vorgestellten KI-Funktionen von iOS 27. Wer die will, braucht schon wieder das neueste Modell. Unfair, findet unser Autor. Zunächst hatte Apple gute Nachrichten für iPhone-Besitzer:innen. Das Update auf iOS 27 soll schließlich auf allen Geräten laufen, die auch mit iOS 26 kompatibel waren. Wer noch ein iPhone 11 nutzt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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