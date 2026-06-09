Vonovia verbucht vor Gericht einen Teilerfolg: Ein Millionen-Bußgeld gegen die Tochter Deutsche Wohnen wurde drastisch reduziert. Für den DAX-Konzern ist das eine klar positive Nachricht. Doch reicht das aus, um der schwer angeschlagenen Aktie des deutschen Wohnungsriesen zu einem Comeback zu verhelfen?Das Wichtigste kurz und knapp• Das Landgericht Berlin senkt das Millionen-Bußgeld gegen Deutsche Wohnen drastisch. • Statt 14,5 Millionen Euro muss die Vonovia-Tochter nur 900.000 Euro zahlen. • Für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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