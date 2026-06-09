Am Universitätsklinikum Leipzig überwacht das KI-gestützte AMPEL-System Labordaten von Patienten in Echtzeit. Es warnt frühzeitig zum Beispiel vor Nierenversagen oder Blutvergiftung. Wenn sich der Zustand von Kranken in Kliniken verschlechtert, fällt das nicht immer durch einen spektakulären Befund auf. Oft verbergen sich kritische Veränderungen in den Laborwerten: Blutzuckerwerte, Elektrolyte oder Nierenwerte machten mit Abstand den größten Posten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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