WEIFANG, China, June 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 30. Mai wurde im Kreis Linqu die vierte Ausgabe des Yishan-Gesundheitsforum eröffnet · Konferenz zur traditionellen chinesischen Medizin (TMC) startet im Kreis Linqu, Stadt Weifang, Provinz Shandong. Führende Meister der traditionellen chinesischen Medizin, renommierte Qihuang-Gelehrte sowie hochrangige Experten aus ganz China kamen zusammen, um neue Ansätze zur Bewahrung, Weiterentwicklung und industriellen Erneuerung der TCM zu diskutieren.

Linqu liegt im nördlichen Yimeng-Gebirge und gilt als eines der wichtigsten Anbaugebiete für Heilkräuter in China. Das günstige Klima, die Höhenlage und die fruchtbaren Böden bieten ideale Bedingungen für über 250 Arten wildwachsender Heilpflanzen, darunter hochwertige Salvia miltiorrhiza (Danshen) und Scutellaria baicalensis (Huangqin). Laut dem Informationszentrum des Kreises Linqu (Linqu County Information Center), das die Veranstaltung unterstützt, nutzt Linqu seine umfangreichen Kräuterressourcen gezielt, um die Marke "Yishan-Gesundheitsforum" zu stärken. Gleichzeitig werden technologische Innovationen eingesetzt, um die Modernisierung der Branche voranzutreiben. Mit diesen Bemühungen fördert der Kreis die hochwertige Weiterentwicklung seines TCM-Sektors. Bis heute hat Linqu 110 standardisierte Modellanbaugebiete sowie 52 spezialisierte Heilkräuter-Genossenschaften aufgebaut.

Linqu fördert zudem aktiv die Verbindung von TCM mit Kulturtourismus, Wellness und Studienreisen. Zu diesem Zweck wurden sechs hochwertige Routen für den TCM-Wellness-Tourismus entwickelt sowie zwölf Zentren für Erlebnis- und Studienreisen eröffnet. Dadurch hat der Kreis landesweite Anerkennung als Standort für die Förderung und Bildungsarbeit zur Kultur der traditionellen chinesischen Medizin sowie als Modellregion für den TCM-Gesundheitstourismus erhalten.

Im Bereich der öffentlichen Gesundheitsversorgung baut Linqu sein Basisversorgungssystem für TCM weiter aus. Inzwischen verfügen alle 17 Gesundheitszentren der Gemeinden im Landkreis über standardisierte, integrierte TCM-Bereiche. Mehr als 1.000 medizinische und Wellness-Einrichtungen bieten zudem regelmäßige TCM-Behandlungen an. Die Branche bringt den Einwohnern sowohl wirtschaftliche als auch soziale Vorteile: von der Einkommenssteigerung der Landwirte durch den Heilkräuteranbau bis hin zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit durch leicht zugängliche TCM-Dienstleistungen.

Quelle: Linqu County Information Center

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