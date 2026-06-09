© Foto: Fang Dongxu/Utuku - picture alliance / ROPIDie USA erweitern ihre Liste mutmaßlich militärnaher chinesischer Firmen deutlich. Betroffen sind nun auch Alibaba, Baidu und BYD.Die US-Regierung verschärft ihren Kurs gegenüber chinesischen Unternehmen, wie das Wall Street Journal berichtet. Das Pentagon hat seine Liste von Firmen erweitert, die nach Einschätzung Washingtons Chinas Militär unterstützen. Rund 24 neue Unternehmen wurden aufgenommen. Darunter befinden sich bekannte Konzerne wie Alibaba, Baidu, BYD, WuXi AppTec und der Robotikhersteller Unitree. Mit der jährlich aktualisierten Liste unterstreicht das US-Verteidigungsministerium seine Auffassung, dass Peking die Innovationskraft privater Unternehmen gezielt für die …
Enthaltene Werte: US0567521085,CNE100000296,US01609W1027,CNE100003F19Den vollständigen Artikel lesen
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