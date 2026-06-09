WEST CHESTER, Ohio, June 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AeroFlexx, ein Branchenführer im Bereich nachhaltiger Flüssigkeitsverpackungen, gab heute eine umfassende Partnerschaft mit der Dreiturm GmbH bekannt, einem in Deutschland ansässigen Unternehmen, das die Märkte für Körperpflegeprodukte, Haushaltswaren, professionelle Reinigungsmittel und Handelsmarken bedient.

Im Rahmen des Vertrags wird die Dreiturm GmbH die Verpackungstechnologie von AeroFlexx in Deutschland, Österreich und der Schweiz exklusiv vermarkten und bewerben. Die Partnerschaft soll die Kundenbindung, die Markterschließung und die Vermarktungsplanung für die innovative Flüssigkeitsverpackungstechnologie von AeroFlexx im deutschsprachigen Raum (DACH) fördern.

"Mit dieser Partnerschaft legen wir den Grundstein dafür, eine innovative Verpackungslösung für den DACH-Markt bereitzustellen und unseren Kunden nachhaltige Alternativen anzubieten", erklärt Jan Rudel, Managing Director of Sales bei der Dreiturm GmbH.

Diese Partnerschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Hersteller und Marken in ganz Europa auf die sich wandelnden Verpackungsvorschriften im Rahmen der Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (PPWR) der Europäischen Union vorbereiten. Es wird erwartet, dass die Verordnung einen stärkeren Fokus auf die Reduzierung des Kunststoffverbrauchs und des Verpackungsabfalls legen wird, was zu einer steigenden Nachfrage nach der AeroFlexx-Verpackungstechnologie führen dürfte, die Unternehmen dabei unterstützen kann, ihre künftigen Nachhaltigkeits- und Compliance-Ziele zu erreichen.

Das Abkommen stärkt zudem die Fähigkeit von AeroFlexx, Kunden in wichtigen europäischen Märkten zu gewinnen, und unterstützt gleichzeitig die übergeordnete Strategie des Unternehmens, die für eine weltweite Verbreitung erforderlichen Beziehungen und Infrastrukturen aufzubauen. Die Unternehmen prüfen zudem mögliche zukünftige Kooperationsmöglichkeiten, während sie die Kundennachfrage und die Marktreife evaluieren.

"Die Partnerschaft mit Dreiturm ist ein wichtiger Schritt, um die Präsenz von AeroFlexx in Europa auszubauen und dem wachsenden Interesse der Kunden an unserer Technologie zur Verpackung von Flüssigkeiten gerecht zu werden", so Boris Gavric, Chief Operating Officer von AeroFlexx. "Dank seiner Marktkenntnisse, seiner Kundenbeziehungen und seiner operativen Erfahrung ist Dreiturm ein starker Partner für uns, während wir weiterhin neue Möglichkeiten für unsere Verpackungslösungen in der DACH-Region erschließen."

Die Herstellung und Abfüllung der AeroFlexx-Verpackungstechnologie soll am Standort der Dreiturm GmbH in Steinau erfolgen. Beide Unternehmen gehen davon aus, dass die Zusammenarbeit die Marktdurchdringung beschleunigen und einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Transformation der Verpackungsindustrie leisten wird.

Über AeroFlexx

AeroFlexx ist ein integriertes Unternehmen für Flüssigkeitsverpackungen, das nachhaltige Lösungen in einer Vielzahl von Bereichen revolutioniert, darunter Körperpflege, Haushaltsprodukte, Babypflege, Tierpflege, Lebensmittel sowie industrielle Anwendungen. Die hauseigene AeroFlexx-Technologie transformiert die Verpackungswelt, indem sie die Vorteile flexibler und starrer Formate zu einem hochgradig individualisierbaren Angebot verbindet, das als primäre Verpackungs- und hochwertige Nachfülloption gleichermaßen funktioniert. Das Ergebnis? Ein differenziertes Verbrauchererlebnis, verbesserter Markenwert und branchenführende Nachhaltigkeitsvorteile.

AeroFlexx hat seinen Hauptsitz in West Chester, Ohio, gehört zur Innventure (NASDAQ:INV) Unternehmensfamilie und bietet Verpackungs- und Produktionskapazitäten in Nordamerika, Europa und Südostasien. Weitere Informationen finden Sie unter https://aeroflexx.com oder folgen Sie AeroFlexx auf LinkedIn.

Über die Dreiturm GmbH

Die Dreiturm GmbH ist ein bewährter deutscher Partner für die Auftragsfertigung und Abfüllung von Flüssigkeiten und halbflüssigen Produkten in den Bereichen Kosmetik, Medizinprodukte, Pharmazeutika, Biozide und Reinigungsmittel. Das in Steinau an der Straße ansässige Unternehmen verbindet eine über 200-jährige Tradition mit modernstem Produktions-Know-how, fundierter Entwicklungskompetenz und strengen Qualitätsstandards. Seit 1825 steht die Dreiturm GmbH für zuverlässige Produkte "Made in Germany". Heute unterstützt die Dreiturm GmbH mit 320 Mitarbeitern, einer Jahresproduktion von über 70 Millionen Einheiten und einem Vertrieb in mehr als 20 Ländern führende Marken durch skalierbare Produktion, Verpackung und Produktentwicklung sowie durch ein klares Bekenntnis zu Innovation und Nachhaltigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter https://dreiturm.de/.

info@aeroflexx.com