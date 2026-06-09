Die US-Staatsverschuldung eilt von einem historischen Höchststand zum nächsten. Es gibt aber eine Obergrenze dafür. Einen Punkt, ab dem es der weltgrößten Volkswirtschaft nicht mehr möglich sein dürfte, die Schuldenspirale aufzuhalten. In den vergangenen 50 Jahren hat sich der Schuldenberg der USA etwa vervierfacht. Während der Anteil der bereinigten Schulden am Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Frühjahr 1976 noch rund 25 Prozent betrug, ist er mittlerweile auf knapp 100 Prozent hochgeschnellt, zeigen Daten der Federal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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