Franke und Bornberg hat in einer Pressekonferenz die aktuelle BU-Leistungspraxisstudie präsentiert. Die Ergebnisse sind teilweise erfreulich, teilweise aber auch enttäuschend. So hat sich die ohnehin schon lange Dauer der Regulierung in der BU weiter erhöht, nämlich auf über 200 Tage. Die Versicherer kämpfen nach wie vor mit der Bearbeitungszeit in der Berufsunfähigkeitsversicherung - das zeigt die neue BU-Leistungspraxisstudie des Ratinghauses Franke und Bornberg. Die Studie untersucht, wie Versicherer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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