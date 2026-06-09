DJ Krones bestätigt Ziele und erhöht Dividende
DOW JONES--Krones hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 sowie die bis 2028 angestrebten Mittelfristziele bestätigt und will für 2025 eine höhere Dividende zahlen. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich bei den Mittelfristzielen um einen Umsatz von rund 7 Milliarden Euro, eine EBITDA-Marge von 11 bis 13 Prozent und eine Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) von mehr als 20 Prozent. Für 2025 zahlt Krones eine Dividende von 2,80 (2024: 2,60) Euro. Im Geschäftsjahr 2025 steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 7,0 Prozent auf 5,66 Milliarden Euro. Die EBITDA- Marge und der ROCE wurden laut der Mitteilung "deutlich" gesteigert.
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June 09, 2026 12:04 ET (16:04 GMT)
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