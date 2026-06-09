Das war ein kurzes Vergnügen. Nach einer kurzen Verschnaufpause drehte der Technologiesektor am Dienstag wieder deutlich ins Minus. Steigende Zinsängste und gigantische Börsengänge belasten die Stimmung der Anleger spürbar. Ist der große KI-Boom damit erst einmal vorbei oder bietet der Rücksetzer jetzt eine Einstiegschance?Der Erholungsversuch der globalen Halbleiterwerte ist am Dienstag ins Stocken geraten. Am Freitag war vor allem in New York eine Welle an Gewinnmitnahmen über die Branche geschwappt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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