Anzeige
Mehr »
Dienstag, 09.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Pentagon in Alarmbereitschaft? Dieser Rohstoff könnte jetzt Gold in den Schatten stellen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
XTB
09.06.2026 19:52 Uhr
355 Leser
Artikel bewerten:
(1)

BÖRSE HEUTE: Nasdaq unter Druck, DAX-Verlierer und US-Inflation im Fokus (09.06.2026)

Die Börse Heute steht ganz im Zeichen steigender Unsicherheit. Nachdem die US-Börsen zunächst mit Kursgewinnen in den Handel gestartet waren, drehte die Stimmung im Verlauf deutlich. Besonders Technologiewerte und Halbleiteraktien gerieten erneut unter Druck, wodurch der Nasdaq 100 zeitweise kräftig nachgab. Gleichzeitig richten Anleger ihren Blick auf die anstehenden US-Inflationsdaten sowie die bevorstehende EZB-Zinsentscheidung.

Für die Börse Aktuell bleiben neben den Konjunkturdaten vor allem geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten der wichtigste Kurstreiber. Die Hoffnung auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran sorgt zwar zeitweise für Entspannung, die Unsicherheit bleibt jedoch hoch.

Vollständigen Artikel weiterlesen


- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.

© 2026 XTB
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.