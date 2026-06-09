BÖRSE HEUTE: Nasdaq unter Druck, DAX-Verlierer und US-Inflation im Fokus (09.06.2026)

Die Börse Heute steht ganz im Zeichen steigender Unsicherheit. Nachdem die US-Börsen zunächst mit Kursgewinnen in den Handel gestartet waren, drehte die Stimmung im Verlauf deutlich. Besonders Technologiewerte und Halbleiteraktien gerieten erneut unter Druck, wodurch der Nasdaq 100 zeitweise kräftig nachgab. Gleichzeitig richten Anleger ihren Blick auf die anstehenden US-Inflationsdaten sowie die bevorstehende EZB-Zinsentscheidung.

Für die Börse Aktuell bleiben neben den Konjunkturdaten vor allem geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten der wichtigste Kurstreiber. Die Hoffnung auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran sorgt zwar zeitweise für Entspannung, die Unsicherheit bleibt jedoch hoch.

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