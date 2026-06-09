Standardisiertes System erhöht Effizienz und verkürzt Produktionszeit

Das global tätige Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) hat heute bekannt gegeben, dass sein Joint Venture OneSubsea einen Vertrag mit bp abgeschlossen hat. Gegenstand ist ein System für die Druckerhöhung unter Wasser für das Projekt 'Thunder Horse', das im Tiefseebereich des Golfs von Amerika liegt.

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SLB OneSubsea joint venture has been awarded a contract by bp to provide a subsea boosting system for the Thunder Horse project, a development in the deepwater portion of Gulf of America.

Dieser Vertrag über Engineering, Lieferung und Bau (Engineering, Procurement and Construction EPC) für 'Thunder Horse' folgt auf vor Kurzem abgeschlossene Verträge über die Druckerhöhung unter Wasser für bp's Entwicklungsprojekte Kaskida und Tiber. Alle drei Projekte arbeiten mit denselben standardisierten Systemen die die Effizienz erhöhen und die Produktionszeiten verkürzen.

Unter dem EPC-Vertrag wird SLB OneSubsea ein System zur Druckerhöhung unter Wasser liefern und darüber hinaus das dazugehörige Projektmanagement, Engineering, die Herstellung und das erforderliche Testen vor der Inbetriebnahme.

"Die Druckerhöhung unter Wasser ist eine wichtige Methode, um die Betriebsdauer von bestehenden Assets zu verlängern", sagte Mads Hjelmeland, CEO von SLB OneSubsea. "Unsere standardisierten Unterwasserlösungen lassen sich schnell bereitstellen, verbessern die Effizienz und helfen Betreibern, die Produktion zu steigern und die Leistung von Feldern zu optimieren."

Wichtigste Punkte

SLB OneSubsea wurde eine Vertrag von bp erteilt. Gegenstand ist die Lieferung eines Systems für die Erhöhung des Drucks unter Wasser für das zu entwickelnde Projekt 'Thunder Horse' im Golf von Amerika.

Dieser Vertrag folgt Verträgen für bp's Felder Kaskida und Tiber, wo dasselbe Hochdrucksystem installiert wird.

SLB OneSubsea's Verarbeitungstechnologie steigert die Produktion und die standardisierte Herangehensweise führt zu einer schnelleren Bereitstellung und einer höheren operativen Effizienz.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiesektor vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Über SLB OneSubsea

SLB OneSubsea treibt die neue Unterwasserära voran, die digitale und technologische Innovationen nutzt, um die Öl- und Gasförderung unserer Kunden zu optimieren, Unterwasseroperationen zu dekarbonisieren und das große Potenzial von Unterwasserlösungen zur Beschleunigung der Energiewende zu erschließen. OneSubsea ist ein Joint Venture von SLB, Aker Solutions und Subsea7 mit Hauptsitz in Oslo und Houston und 10.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter onesubsea.slb.com.

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