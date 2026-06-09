Anlässlich der Feier des 60. Geburtstags des Whitman-Werks der The Estée Lauder Companies (NYSE: EL) gibt das Unternehmen heute eine strategische Investition bekannt, die sein britisches Produktionsnetzwerk stärken wird, und bekräftigt damit einmal mehr sein langjähriges Engagement für britisches Handwerk, Innovation und Wachstum im Bereich der Prestige-Düfte.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260608663694/de/

From left to right: Jo Dancey, Global Brand President, Jo Malone London; Alex Gregorian, SVP, Global Manufacturing Engineering; Roberto Canevari, Chief Value Chain Officer; Nadine Graf, President, EUKEM; Stéphane de La Faverie, President and Chief Executive Officer; William P. Lauder, Chair of the Board of Directors; Maria Genouzos, VP, EUKEM and APAC Manufacturing; Pernilla Nyberg, SVP, General Manager, UK Ireland; Jamal Chamariq, SVP, EUKEM TR Value Chain; and Ben Smith, Whitman Plant Manager, celebrate the 60th anniversary of The Estée Lauder Companies' Whitman manufacturing facility in Petersfield, UK.

Im Jahr 1966 gegründet, ist Whitman nun ein strategischer Teil des globalen Produktionsnetzwerks der The Estée Lauder Companies für die Produktion von Hautpflegeprodukten und Duftstoffen für eine Vielzahl von Marken, darunter Jo Malone London, Estée Lauder, Clinique und La Mer. Heute fertigt die Produktionsstätte mehr als 90 Millionen Einheiten jährlich für den Vertrieb von Produkten in Großbritannien, Europa und anderen ausgewählten Märkten weltweit.

"Seit 60 Jahren spiegelt Whitman handwerkliches Können, Qualität und Innovation wider, die The Estée Lauder Companies definiert haben seit meine Großeltern das Unternehmen gegründet haben", so William P. Lauder, Chair of the Board of Directors, The Estée Lauder Companies. "Als meine Familie 1966 hier unsere Produktionsstätte errichtete, erkannten wir die bemerkenswerte Tiefe des britischen Handwerks und wir sind stolz darauf, auch heute noch in dieses Erbe zu investieren."

Da die The Estée Lauder Companies weiterhin in die Zukunft von Whitman investieren, wird das Unternehmen exklusive Luxuskerzen und Raumduftfähigkeiten des langjährigen Partners und Schöpfers von Luxuskerzen und Duftdiffusoren "Contract Candles" in seine britischen Produktionsstätten integrieren. Dies beinhaltet die Übernahme des Mietvertrags für eine der beiden britischen Niederlassungen von Contract Candles, die im Laufe der Zeit rund 50 Mitarbeiter in die Organisation aufnahmen und neue Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie Qualitätskapazitäten hinzufügten.

Nach der Integration wird das Vereinigte Königreich als primäre Produktionsbasis für Kerzen im weltweiten Prestige-Markenportfolio der The Estée Lauder Companies dienen, einschließlich Jo Malone London, TOM FORD und der AERIN Marken. Die Investition verbessert die operative Kontrolle und die langfristige Widerstandsfähigkeit in einer strategisch wichtigen Kategorie, wobei das Vereinigte Königreich als ein Kompetenzzentrum für handwerkliche Parfümherstellung und Fertigung gestärkt wird.

Anlässlich der Feierlichkeiten zum 60-jährigen Jubiläum des Whitman-Werks erklärte Roberto Canevari, Executive Vice President, Chief Value Chain Officer, The Estée Lauder Companies: "Das Vereinigte Königreich spielt eine bedeutende Rolle in unserem globalen Fertigungsnetzwerk und diese Investition in die Herstellung von Kerzen und Raumdüften spiegelt unser kontinuierliches Engagement für britische Handwerkskunst und Innovation wider. Diese Aktivitäten stärker in unser Produktionsnetzwerk zu integrieren, wird die Widerstandskraft stärken und unsere Fähigkeiten unterstützen, weiterhin die außergewöhnliche Qualität und Kunst zu liefern, die unsere Marken definieren."

Getrieben von einem wachsenden Verbraucherinteresse an Premium-Dufterlebnissen und gehobenen Wohnumgebungen, stellen Raumdüfte weiterhin eine Wachstumschance im gesamten Portfolio an Duftmarken der The Estée Lauder Companies dar. Dies ist besonders hervorzuheben für Jo Malone London, dem Inbegriff einer britischen Marke und der Nummer-eins-Luxusraumduftmarke im Vereinigten Königreich im Bereich Düfte und Duftzubehör. Sechs der Top 10 Raumduft-Franchises des Vereinigten Königreichs gehören zu Jo Malone London. Die ikonischen Kerzen der Marke werden in Großbritannien fachmännisch gefertigt und spiegeln ein langjähriges Bekenntnis zu britischer Handwerkskunst und handwerklichem Fachwissen wider.

Die Integration dieser Aktivitäten stärkt das Fertigungs-Ökosystem der The Estée Lauder Companies und bestärkt das Engagement des Unternehmens für eine widerstandsfähige, qualitativ hochwertige britische Fertigung innerhalb ihres breiteren globalen Produktionsnetzwerks.

Seit dem Geschäftsjahr 2020 haben die The Estée Lauder Companies 72 Millionen US-Dollar in das Whitman-Werk investiert, um es zur Produktionsstätte für Automatisierung, Qualitätssysteme, Nachhaltigkeitsinitiativen und fortschrittliche Fertigungsmöglichkeiten zu machen neben Ausbildungs- und STEM-Förderprogrammen in Zusammenarbeit mit örtlichen Universitäten.

Über The Estée Lauder Companies Inc.

Die The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Vertreiber von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukten und weltweit für Luxus- und Prestigemarken verantwortlich. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die DECIEM-Markenfamilie, einschließlich The Ordinary und NIOD, sowie BALMAIN Beauty.

*Quellenangabe: Circana, LLC, UK Prestige Beauty, Fragrance Category, Fragrance Home Scents and Fragranced Ancillaries Combined, (Excluding Non-Branded Home Scents) Parent Brand, ELC Luxury Definition 2026, Sterling Sales, April 2025 März 2026.

ELC-C

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260608663694/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medienvertreter:

Brendan Riley

briley@estee.com

Ansprechpartnerin für Investoren:

Rainey Mancini

rmancini@estee.com