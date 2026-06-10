Avanzanite Bioscience B.V. ist ein schnell wachsendes europäisches Pharmazieunternehmen für die kommerzielle Phase, das auf seltene Krankheiten spezialisiert ist. Es gab heute bekannt, dass es nach Spanien expandiert und María Baquerizo López-Quectuy als Managerin für dieses Land ernennt. Dieser Schritt folgt auf ein Series-A-Investment in Höhe von €32 Millionen durch MVM Partners das im November 2025 bekannt wurde und dem Eintritt in den französischen Markt. Avanzanite's weitet seine Präsenz in Europa aus, damit Menschen mit seltenen Krankheiten schneller Zugang zu innovativen Therapien haben.

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María Baquerizo López-Quectuy, Country Manager, Avanzanite Spain

"Spanien spielt eine wichtige Rolle in der europäischen Vision von Avanzanite", sagte Adam Plich, Mitgründer und CEO von Aanzanite Bioscience. "Das Land zeichnet sich durch wissenschaftliche Exzellenz, ein hoch entwickeltes Gesundheitssystem und zahlreiche Patienten aus, die unter seltenen Krankheiten leiden und auf den Zugang zu innovativen Therapien warten. Wir waren jedoch bereits in diesem Land vertreten über die Partnerschaft mit einem spanischen Innovator*. Maria's Ernennung und das Wachstum des Teams markieren den nächsten Schritt für eine langfristige Präsenz in diesem Land. Ich freue mich, Maria begrüßen zu können. Sie wird ihre langjährigen Erfahrungen zum Aufbau einer starken lokalen Präsenz nutzen. Das beweist unseren Willen, in Spanien zu investieren und eng mit Entscheidern zusammenzuarbeiten, damit kein Patient vergessen wird."

Spanien ist eines der wirtschaftlich stärksten Länder in Europa und dort leben zahlreiche Menschen mit seltenen Krankheiten. Deshalb spielt Spanien eine wichtige Rolle in der Expansionsstrategie für 32 Länder. Das Unternehmen wird seine Präsenz in Spanien ausbauen und zahlreiche Mitglieder des Führungsteams werden dort stationiert sein. Damit zeigt das Unternehmen, dass es langfristig mit Stakeholdern des Gesundheitswesens kooperieren und spanische Patienten dauerhaft unterstützen will.

María hat umfangreiche Erfahrungen beim Aufbau von Operationen in Spanien und bei der Gründung von leistungsstarken Teams gesammelt. Sie weiß, wie man innovative Medikamente auf den Markt bringt und Patienten den Zugang ermöglicht zum Beispiel Zelltherapien, gezielt einsetzbare Krebsmedikamente sowie Behandlungen für nicht abgedeckte medizinische Bedürfnisse. Vor Kurzem hat Maria die Operationen von Seagen in Spanien etabliert und sie führte Pfizer's internationale Geschäftssparte. Sie hält einen Bachelorabschluss in Pharmazie der Universität von Granada und einen Master der Universität von Barcelona.

"Es gibt genügend Therapien für seltene Krankheiten, aber bis dato hat noch niemand sie nach Spanien gebracht. Avanzanite Bioscience wurde genau aus diesem Grund gegründet und das treibt mich jeden Tag an", sagte María Baquerizo López-Quectuy, Managerin für das Land Spanien bei Avanzanite. "Wir werden uns darauf konzentrieren, mit Gesundheitsexperten, wissenschaftlichen Gesellschaften, Patientenverbänden und Entscheidern in Behörden zusammenzuarbeiten. Denn nur durch Kooperation lässt sich der Weg zur Innovation verkürzen", fügte sie hinzu.

María wird in Madrid arbeiten. Sie berichtet direkt an den General Manager für Südeuropa, der zum Führungsteam von Avanzanite gehört. Maria ist verantwortlich für alle regulatorischen, geschäftlichen, medizinischen Angelegenheiten, den Marktzugang, die Beziehungen zu Patientenvertretern und die operativen Aktivitäten. Zuerst wird sie die lokale Organisation und die Beziehungen zu Stakeholdern aufbauen und möglichst schnell den Zugang zu Avanzanite's wachsendem Portfolio von Medikamenten gegen seltene Krankheiten ermöglichen.

Spanien ist das fünfte Land, in dem Avanzanite in den vergangenen 12 Monaten eine juristische Person, also ein Unternehmen angemeldet hat. Nach den neuesten Ernennungen und der Gründung des spanischen Teams besteht Avanzanite's Champions League Team nun aus mehr als 100 Pharmamitarbeitern, die in 32 Ländern tätig sind, was den europäischen Wirtschaftsraum, die Schweiz und das Vereinigte Königreich einbezieht.

Über Avanzanite Bioscience

Avanzanite definiert den Markteintritt von Medikamenten für seltene Krankheiten in ganz Europa neu. Das Unternehmen wurde 2022 gegründet, hat seinen Sitz in Amsterdam, Niederlande, und arbeitet mit innovativen Biotech-Unternehmen zusammen, um das kommerzielle Potenzial von Orphan-Medikamenten über eine vollständig integrierte, 32 Länder umfassende Plattform voll auszuschöpfen. Mit unserer fundierten Expertise beim Marktzugang navigieren wir durch die komplexe Landschaft Europas wie Großmeister im Schach und stellen dabei sicher, dass kein Patient auf der Strecke bleibt, während wir unseren Allianzpartnern konkrete Ergebnisse und Wachstumschancen bieten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.avanzanite.com.

*SIFI wurde im Juni 2025 akquiriert.

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