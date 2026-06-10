Der VC9800D bietet konfigurierbare Multiformat-Videoverarbeitung für KI-Multimedia-, Mobil- und Smart-Edge-Geräte

VeriSilicon (688521.SH) gab heute bekannt, dass seine Video Processing Unit (VPU)-IP VC9800D die AV2-Decodierung unterstützt und damit das Portfolio des Unternehmens an fortschrittlichen Videocodecs für Video- und Streaming-Anwendungen der nächsten Generation weiter ausbaut. Der VC9800D ermöglicht den flexiblen Einsatz von Videotechnologien der nächsten Generation in einer Vielzahl intelligenter Verbraucher- und Multimediageräte. VeriSilicon hat den VC9800D mit AV2 an zahlreiche Kunden weltweit ausgeliefert und aktualisiert die IP derzeit auf Basis der AV2-Spezifikation V1.0.

AV2 ist die Videokodierungsspezifikation der nächsten Generation der Alliance for Open Media (AOMedia). Aufbauend auf den Grundlagen von AV1 wurde AV2 entwickelt, um eine überragende Kompressionseffizienz zu bieten und so die Übertragung von Videos in hoher Qualität bei deutlich niedrigeren Bitraten zu ermöglichen. Es ist für die sich wandelnden Anforderungen von Streaming, Rundfunk und Videokonferenzen in Echtzeit optimiert.

Der VC9800D von VeriSilicon bietet hochgradig konfigurierbare Videoverarbeitungsfunktionen und unterstützt sowohl eigenständige AV2-Decodierung als auch Kombinationen aus Codecs verschiedener Formate für eine flexible Systemintegration. Neben AV2 unterstützt das IP verschiedene fortschrittliche Videoformate, darunter AVC/H.264, HEVC/H.265, VVC/H.266, AVS2, AVS3, VP9 und AV1, was eine umfassende Kompatibilität mit globalen Multimedia-Ökosystemen gewährleistet. Der VC9800D bietet eine Verarbeitungsleistung von 8K bei 30 Bildern pro Sekunde im Single-Core-Modus und 8K bei 60 Bildern pro Sekunde im Dual-Core-Modus und eignet sich somit für leistungsstarke Streaming-Anwendungen, Smart-Displays und KI-Multimedia-Plattformen.

"Da die Nachfrage nach erstklassigen Videoerlebnissen in den Bereichen OTT, Mobilgeräte, Automobiltechnik und intelligente Multimedia-Anwendungen weiter zunimmt, suchen Kunden nach hocheffizienten Videoverarbeitungslösungen, die eine rasche Einführung von Videostandards der nächsten Generation ermöglichen", sagte Weijin Dai, Chief Strategy Officer, Executive Vice President und General Manager der IP-Sparte bei VeriSilicon. "Wir arbeiten eng mit weltweit führenden Kunden zusammen, um die Einführung von AV2-Decodierungslösungen in deren Produkten zu beschleunigen. Durch die Nutzung unseres umfangreichen Ökosystems an Videokunden und unsere enge Zusammenarbeit mit AOMedia setzen wir uns dafür ein, die breite Einführung des AV2-Formats in der Branche voranzutreiben und die nächste Generation hochwertiger, bandbreiteneffizienter Videoerlebnisse zu ermöglichen."

Über VeriSilicon

VeriSilicon ist ein führendes börsennotiertes Unternehmen, das maßgeschneiderte Halbleiterlösungen anbietet und dabei auf sein umfassendes, firmeneigenes Portfolio an Halbleiter-IPs zurückgreift. Weitere Informationen finden Sie unter www.verisilicon.com

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