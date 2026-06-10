Erfahrene Führungskräfte aus den Bereichen APJ, öffentlicher Sektor, Finanzdienstleistungen, Lösungsarchitektur und Umsatzmanagement verstärken das Unternehmen, während dieses seine globale Organisation ausbaut

ClickHouse, ein führender Anbieter in den Bereichen Echtzeitanalytik, Data Warehousing, Observability sowie KI/ML, gab heute eine bedeutende Erweiterung seines globalen Go-to-Market-Führungsteams bekannt, deren Höhepunkt die Ernennung von Ed Lenta zum Vice President, Asia Pacific and Japan (APJ) ist. Diese Neueinstellungen knüpfen an die Dynamik an, die im vergangenen Jahr mit der Ernennung von Kevin Egan zum Chief Revenue Officer entstanden ist, und spiegeln die strategischen Investitionen von ClickHouse in den Ausbau seiner globalen Organisation wider, um der steigenden Kundennachfrage gerecht zu werden.

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Ed Lenta, Vice President, Asia Pacific and Japan (APJ), ClickHouse

Lenta wechselt zu ClickHouse, um die Markteinführungsaktivitäten des Unternehmens in der APJ-Region zu leiten. Er bringt umfassende Erfahrung in der Skalierung von Cloud- und Datenplattformgeschäften in der gesamten Region mit. Zuletzt war er als General Manager für den asiatisch-pazifischen Raum und Japan bei Databricks tätig, wo er den Betrieb in mehr als zwanzig Ländern leitete und kundenorientierte Teams führte, die Unternehmen von Start-ups bis hin zu Großkonzernen und Behörden betreuten. Zu Beginn seiner Karriere trug er dazu bei, Amazon Web Services und VMware von Start-ups zu bedeutenden Plattformanbietern im asiatisch-pazifischen Raum (APJ) auszubauen. Lenta mit Sitz in Singapur wird dafür verantwortlich sein, die Einführung und Verbreitung von ClickHouse Cloud und der Open-Source-Datenbank in der Region voranzutreiben und Unternehmen sowie Behörden dabei zu unterstützen, ihre wachsenden datenbezogenen Herausforderungen zu bewältigen.

"ClickHouse entwickelt sich zur grundlegenden Dateninfrastruktur für das Zeitalter der KI, und die strategischen Chancen im asiatisch-pazifischen Raum und in Japan sind enorm", sagte Lenta. "Angesichts der zunehmenden agentenbasierten Arbeitslasten überdenken Unternehmen ihre Datenarchitektur unter dem Gesichtspunkt von Geschwindigkeit und Effizienz, und ClickHouse übertrifft herkömmliche Data Warehouses bei entscheidenden Kosten-Leistungs-Kennzahlen um ein Vielfaches diese einzigartige Kombination macht diese Technologie so bahnbrechend. Ich freue mich darauf, die Teams und Partnerschaften aufzubauen, die Unternehmen in der gesamten Region dabei unterstützen werden, das volle Potenzial von Echtzeitanalysen in großem Maßstab auszuschöpfen."

Lentas Ernennung in der Region APJ wird durch die kürzlich erfolgte Einstellung von Takeshi Kaneko als Country Manager von ClickHouse Japan ergänzt. Kaneko verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung auf dem japanischen Technologiemarkt, darunter leitende Positionen bei Nutanix, wo er als Präsident von Nutanix Japan tätig war, sowie Führungspositionen bei Red Hat und Microsoft Japan.

Das Unternehmen gab zudem eine Reihe weiterer Ernennungen in Führungspositionen im Bereich GTM bekannt, die seine globale Vertriebsorganisation stärken:

Billy Schoeffel, Vice President, Financial Services , wechselt zu uns, nachdem er mehr als sechs Jahre lang den weltweiten Vertrieb im Bereich Finanzdienstleistungen bei Snowflake geleitet hat; zuvor hatte er leitende Positionen im Vertrieb bei ServiceNow und in der gesamten Unternehmenssoftwarebranche inne.

, wechselt zu uns, nachdem er mehr als sechs Jahre lang den weltweiten Vertrieb im Bereich Finanzdienstleistungen bei Snowflake geleitet hat; zuvor hatte er leitende Positionen im Vertrieb bei ServiceNow und in der gesamten Unternehmenssoftwarebranche inne. Kenneth Melero, Vice President, Public Sector, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der US-Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltung, im Bildungswesen sowie im öffentlichen Sektor weltweit. Er wechselt von Chainguard zu ClickHouse, wo er den Vertrieb im öffentlichen Sektor der USA leitete, und war zuvor als Regional Vice President bei Elastic tätig.

verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der US-Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltung, im Bildungswesen sowie im öffentlichen Sektor weltweit. Er wechselt von Chainguard zu ClickHouse, wo er den Vertrieb im öffentlichen Sektor der USA leitete, und war zuvor als Regional Vice President bei Elastic tätig. Maged Shehata, Vice President, Global Solutions Architecture , verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Lösungsentwicklung im Daten- und KI-Sektor. Zuletzt leitete Shehata bei Snowflake Solution-Engineering-Teams in den Bereichen Einzelhandel und Konsumgüter, Finanzdienstleistungen sowie Gesundheitswesen und brachte dabei Fachkenntnisse in den Bereichen Datenintegration, Data Governance, Echtzeitanalysen und übergreifende Unternehmensdatenplattformen ein.

, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Lösungsentwicklung im Daten- und KI-Sektor. Zuletzt leitete Shehata bei Snowflake Solution-Engineering-Teams in den Bereichen Einzelhandel und Konsumgüter, Finanzdienstleistungen sowie Gesundheitswesen und brachte dabei Fachkenntnisse in den Bereichen Datenintegration, Data Governance, Echtzeitanalysen und übergreifende Unternehmensdatenplattformen ein. Andrew Straus, Vice President, Global Revenue Strategy and Operations, verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Markteinführung und operative Führung im Bereich Cloud-Infrastruktur und Unternehmenssoftware. Er war in leitenden Positionen im Bereich Revenue Operations sowie in der GTM-Strategie bei Snowflake, Kong und HPE tätig.

"Da Unternehmen derzeit mit Hochdruck daran arbeiten, ihre Dateninfrastruktur für die Anforderungen der agentenbasierten KI zu modernisieren, investieren wir entschlossen in das erstklassige Team, das erforderlich ist, um sie weltweit zu betreuen", sagte Kevin Egan, Chief Revenue Officer bei ClickHouse. "Eds Führungsrolle in der Region APJ, verbunden mit der Stärke und Bandbreite der Talente, die wir in den Bereichen öffentlicher Sektor, strategischer Vertrieb, Lösungsarchitektur und Umsatzmanagement gewinnen konnten, versetzt uns in die Lage, gemeinsam mit unseren Kunden überall dort zu wachsen, wo diese tätig sind."

Die Erweiterung der Führungsriege erfolgt in einer Phase, in der ClickHouse eine außergewöhnliche Dynamik verzeichnet. Das Unternehmen hat kürzlich einen Jahresumsatz von 250 Millionen US-Dollar überschritten mehr als das Dreifache des Vorjahreswerts und die Marke von 4.000 Kunden überschritten, wobei im Laufe eines einzigen Quartals mehr als 1.000 Netto-Neukunden hinzukamen. Die Vielfalt der Kunden, die auf der Anwenderkonferenz "Open House 2026" des Unternehmens vertreten waren, verdeutlicht, wie fest ClickHouse mittlerweile im Unternehmensumfeld verankert ist. Zu den Referenten zählten unter anderem Visa, Cisco, Intuit, Shopify, DoorDash, Mercado Libre, Zoox und Jump Trading. Diese Ernennungen in Führungspositionen sind eine direkte Investition in dieses Wachstum und erweitern die regionale Präsenz, die Unternehmensbeziehungen sowie die operative Infrastruktur, um Kunden in großem Maßstab zu unterstützen.

Über ClickHouse

ClickHouse ist ein schnelles, quelloffenes spaltenorientiertes Datenbankmanagementsystem, das für die Echtzeit-Datenverarbeitung und -Analyse in großem Maßstab entwickelt wurde. ClickHouse Cloud wurde für hohe Leistung entwickelt und bietet eine außergewöhnliche Abfragegeschwindigkeit und Parallelität. Damit eignet es sich ideal für Anwendungen, die sofortige Einblicke aus riesigen Datenmengen erfordern. Da KI-Agenten zunehmend in Software integriert werden und immer häufigere und komplexere Abfragen generieren, bietet ClickHouse eine Engine mit hohem Durchsatz und geringer Latenz, die speziell für diese Herausforderung entwickelt wurde. ClickHouse genießt das Vertrauen führender Unternehmen wie Sony, Tesla, Anthropic, Memorial Sloan Kettering, Lyft und Instacart und unterstützt Teams dabei, Erkenntnisse zu gewinnen und intelligentere Entscheidungen zu treffen mit einer skalierbaren, effizienten und modernen Datenplattform. Weitere Informationen finden Sie unter clickhouse.com.

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