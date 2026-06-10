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WKN: 850598 | ISIN: US1491231015 | Ticker-Symbol: CAT1
Tradegate
09.06.26 | 21:54
791,60 Euro
-0,08 % -0,60
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
DJ Industrial
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S&P 100
1-Jahres-Chart
CATERPILLAR INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CATERPILLAR INC 5-Tage-Chart
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790,40791,6009.06.
790,00794,4009.06.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMERICAN AIRLINES
AMERICAN AIRLINES GROUP INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMERICAN AIRLINES GROUP INC11,988+1,11 %
CATERPILLAR INC791,60-0,08 %
EVONIK INDUSTRIES AG15,500-1,40 %
FORMYCON AG20,1000,00 %
TARGET CORPORATION109,600,00 %
VOLVO AB B29,000-1,49 %
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