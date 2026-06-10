Mainz (ots) -Interne EU-Papiere: Waffenschmuggel aus ukrainischen Kriegsgebieten hat 2022 "bereits begonnen" / ARD Politikmagazin heute, 21:45 Uhr, im ErstenMainz. Angesichts des Ukraine-Kriegs fordert Konstantin von Notz, Sicherheitsexperte der Grünen im Bundestag, ein EU-weites Waffenregister und einen verstärkten Datenaustausch, um illegalen Waffenhandel einzudämmen. Hintergrund sind Recherchen des ARD-Politikmagazins "Report Mainz". Demnach verdichten sich die Hinweise, dass Munition und Schusswaffen von ukrainischen Schlachtfeldern verschwinden und auf dem Schwarzmarkt landen. Sicherheitsexperten vermuten, dass darunter auch Waffen sind, die von Unterstützerstaaten an die Ukraine geliefert wurden.Von Notz: Lieferländer unzureichend vorbereitetIm Interview mit dem ARD-Politikmagazin "Report Mainz" kritisiert von Notz, die Lieferländer seien auf dieses Szenario unzureichend vorbereitet. Es brauche gemeinsame Datenbanken mit Informationen über die Waffen, die an die Ukraine geliefert würden - eine Art EU-weites Waffenregister. Von der Bundesregierung fordert von Notz zudem eine zentrale Erfassung aller Waffenfunde: "Es muss ein gemeinsames Screening geben, welche Waffenfunde es überhaupt gibt."Keine zentrale Übersicht von SeriennummernDer Terrorismusexperte Hans-Jakob Schindler vom Counter Extremism Project unterstreicht diese Forderung gegenüber "Report Mainz". Auch er kritisiert, dass es keine Übersicht der Seriennummern aller von Europa an die Ukraine gelieferten Waffen gebe. Somit lasse sich deren Verbleib nicht nachvollziehen. Schindler kritisiert, die EU-Mitgliedstaaten hätten aus vergangenen Kriegen nichts gelernt. "Unsere Lernkurve als Gesellschaft, auch als Deutschland, ist 100 Prozent horizontal."BKA: Rückverfolgbarkeit von Waffen "wesentlich erschwert"Auf Anfrage von "Report Mainz" beim Bundesinnenministerium, ob eine Nachverfolgung von Waffen möglich sei, antwortete das Bundeskriminalamt. Es bestätigt, dass die Rückverfolgbarkeit "durch fehlende Markierungen der Schusswaffen oder lückenhafte Register bzw. durch eine lückenhafte/fehlerhafte Registrierung wesentlich erschwert" werde. Man nutze lediglich interne Datenbanken und öffentlich zugängliche Quellen.Interne EU-Dokumente: "Keine systematischen Abgleiche möglich""Report Mainz"-Recherchen zeigen: Dieses Problem ist auf Bundes- und EU-Ebene schon seit längerem bekannt. So heißt es bereits im Februar 2024 in einem internen Papier des Auswärtigen Amtes, das "Report Mainz" vorliegt, dass laut Europol beim Datenaustausch in der EU "keine systematischen Abgleiche möglich" sind. In einem weiteren Dokument betont die zuständige EU-IT-Agentur LISA, der Schmuggel von Feuerwaffen stelle eine enorme Herausforderung dar: Während rund 35 Millionen illegale Waffen in Europa im Umlauf seien, seien im Schengen-Informationssystem lediglich 620.000 Fälle gespeichert.Frühzeitige Warnung vor WaffenschmuggelVertrauliche Korrespondenzen zwischen Berlin und Brüssel zeigen zudem: Warnungen vor Waffenschmuggel gab es bereits kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs. Demnach erklärte Europol gegenüber Regierungsvertretern von EU-Mitgliedstaaten bereits im Mai 2022, dass "der illegale Handel bereits begonnen hat und zunehmen könnte". Im Juli 2022 warnte der Vizechef der EU-Grenzschutzagentur Frontex im Innenausschuss des Bundestages: "Wir haben in der Ukraine derzeit nahezu ungehinderten Zugang (...) zu Kriegswaffen. Wir gehen davon aus, und wir haben auch die ersten Anzeichen, dass diese durch den Schmuggel nach Europa gelangen könnten."Waffen- und Munitionsfunde werfen Fragen aufUnterdessen werfen zahlreiche Fälle aus Spanien Fragen auf: Bei Razzien gegen Drogenkartelle fand die spanische Polizei nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren große Mengen Kriegswaffen und Munition. Ermittler der Nationalpolizei und der Guardia Civil berichten gegenüber "Report Mainz", regelmäßig NATO-Standard-Munition vom Typ 5,56 mm sicherzustellen. Während die Herkunft der Waffen aufgrund fehlender Seriennummern schwer zurückverfolgbar sei, könne man den Weg von Munition leichter klären. Diese stamme mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der Ukraine, so die Vermutung der spanischen Ermittler.Zitate gegen Quellenangabe frei.Weitere Informationen auf www.reportmainz.deBei Rückfragen rufen Sie bitte in der Redaktion "Report Mainz" an, Tel.: 06131 929-33351.Newsletter "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel.: 06131 / 929-32755, sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6291192