DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 10. Juni
=== *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +1,3% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vj *** 03:30 CN/Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: +3,7% gg Vj zuvor: +2,8% gg Vj 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK) 09:00 SE/Volvo AB, Kapitalmarkttag *** 09:30 DE/Evonik Industries AG, Innovationspressekonferenz *** 10:00 DE/Renk Group AG, HV 10:00 DE/Medios AG, HV 10:00 DE/Patrizia SE, HV 11:00 DE/RAG-Stiftung, Jahres-PK 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 14:30 US/Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,2% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj *** 14:30 US/Realeinkommen Mai *** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats Overnight Rate PROGNOSE: 2,25% zuvor: 2,25% *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 21:05 US/Oracle Corp, Jahresergebnis ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
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June 10, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)
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