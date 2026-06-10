Auf der ILA Berlin 2026 präsentiert Akkodis konkrete Anwendungen aus digitalem Engineering, KI-gestützter Analyse und industrieller Umsetzung entlang des Aeros-pace-Lebenszyklus - vom ersten digitalen Design bis zur realen Luftfahrtanwendung.

BERLIN, DE / ACCESS Newswire / June 10, 2026 / Akkodis, globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering und Teil der Adecco Group, präsentiert auf der ILA Berlin 2026, wie digitale Entwicklung, künstliche Intelligenz und industrielle Umsetzung zusammenwirken, um neue Lösungen schneller in Luftfahrtanwendungen zu überführen.

Bild: Akkodis auf der ILA Berlin 2026. Quelle: Akkodis

Den Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssektor prägen 2026 starkes Wachstum und eine langfristig hohe Nachfrage, begleitet von anhaltenden Investitionen in Innovationen und Technologien der nächsten Generation. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Effizienz, Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit - und damit der Bedarf an Lösungen, die sich schnell integrieren und skalieren lassen. Vor allem Modifikations- und Retrofitlösungen gewinnen in diesem Umfeld zunehmend an Bedeutung.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht deshalb ein neuartiges, additiv gefertigtes Wingtip-System. Gemeinsam mit der pionAERO GmbH bündelt Akkodis im Rahmen einer neuen Partnerschaft Kompetenzen in digitalem Engineering, additiver Fertigung und Aerospace-Entwicklung, um eco-effiziente Modifikations- und Retrofit-Konzepte für bestehende Flugzeugflotten voranzutreiben. Ziel ist es, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Verfügbarkeit sowie die Langlebigkeit vorhandener Flotten nachhaltig zu verbessern.

"Die Zukunft der Luftfahrt entscheidet sich neben neuen Flugzeugprogrammen, auch vor allem darin, wie schnell Innovationen in die Anwendung gebracht werden können. Genau dafür verbinden wir digitales Engineering, KI und industrielle Umsetzung entlang des gesamten Aerospace-Lebenszyklus", sagt Reiner Oldewurtel, Managing Director bei Akkodis Germany AS&D GmbH.

Retrofit als Hebel für die Luftfahrt von heute

Ein Großteil des weltweiten Luftverkehrs wird auch künftig über bestehende Flugzeugflotten abgewickelt. Gleichzeitig steigen Anforderungen an Effizienz, Verfügbarkeit und Emissionsreduktion. Moderne Retrofit- und Modifikationslösungen gewinnen deshalb zunehmend an Bedeutung, um bestehende Flotten technologisch weiterzuentwickeln und schneller an neue Anforderungen anzupassen.

Der gemeinsam mit pionAERO entwickelte Wingtip zeigt beispielhaft, wie solche Lösungen entstehen können. Ausgangspunkt war die digitale 1:1-Nachkonstruktion eines bestehenden Bauteils. Durch Re-Engineering und den Einsatz additiver Fertigungsverfahren konnte die Struktur vereinfacht sowie der Fertigungs- und Montageaufwand signifikant reduziert werden - insbesondere mit Blick auf kleinere und mittlere Stückzahlen.

Während sich der Wingtip aktuell im Zertifizierungsprozess befindet, prüfen Akkodis und machtWissen.de AG, Teil von pionAERO, im Rahmen eines Forschungsprojekts, bereits weitere Anwendungen im Bereich aerodynamisch optimierter EcoFence- und Winglet-Konzepte. Ziel ist es, zusätzliche Effizienzpotenziale für bestehende Flugzeugflotten zu erschließen - insbesondere durch eine Reduzierung des Kerosinverbrauchs und der CO2-Emissionen um 2-4 % - und Modifikationslösungen langfristig skalierbar weiterzuentwickeln.

Digital Engineering und KI entlang des Aerospace-Lebenszyklus

Die Entwicklung des Wingtips basiert auf einem durchgängig digitalen Engineering-Ansatz. Simulatio-nen, virtuelle Entwicklungsprozesse und datengetriebene Analysen ermöglichen es, aerodynamische und strukturelle Anforderungen bereits frühzeitig und präzise zu bewerten. Entwicklungszyklen lassen sich so deutlich verkürzen und Iterationen effizienter steuern.

Wie künstliche Intelligenz zusätzlich entlang des Aerospace-Lebenszyklus eingesetzt werden kann, zeigt Akkodis mit den Lösungen von Synergeticon. Die KI- und robotikgestützten Technologien unterstützen industrielle Prozesse sowie automatisierte Produktions-, Wartungs- und Inspektionsabläufe. Innerhalb von Akkodis ergänzen sie gezielt die Aerospace-Expertise des Unternehmens - insbesondere in den Bereichen datenbasierte Analyse, Automatisierung und intelligente Inspektion.

Auf der ILA zeigt Akkodis unter anderem eine KI-gestützte Lösung zur automatisierten visuellen und 3D-basierten Flugzeuginspektion. Schäden wie Dellen, Kratzer oder Fremdkörper können automatisiert erkannt, lokalisiert und digital dokumentiert werden - inklusive Positionsdaten und sofort verfügbarer Prüfberichte. Dadurch lassen sich manuelle Prüfprozesse reduzieren und Wartungs- sowie Durchlaufzeiten signifikant verkürzen.

Von der Entwicklung bis zur industriellen Umsetzung

Für Akkodis endet digitale Entwicklung nicht beim Design. Entscheidend ist die Fähigkeit, neue Technologien reproduzierbar, testbar und industriell umsetzbar zu machen.

Deshalb ergänzt das Unternehmen Engineering-Kompetenz gezielt durch die Realisierung kundenspezifischer Turnkey Test Benches, Jigs & Tools sowie industrieller Validierungs- und Automatisierungslösungen für die Luftfahrtindustrie.

Das Leistungsspektrum reicht von spezialisierten Montage-, Hebe- und Transportvorrichtungen über Prüf- und Validierungssysteme bis hin zu digitalen Produktions- und Logistiklösungen für effiziente Fertigungs-, Wartungs- und MRO-Prozesse.

Perspektive: Skalierbare Luftfahrtinnovation

"Die Wettbewerbsfähigkeit der Luftfahrtindustrie hängt davon ab, wie konsequent Innovationen skaliert und industrialisiert werden können. Genau diese Fähigkeit, neue Technologien effizient in bestehende Plattformen zu integrieren und durch die richtigen Technologien und Experten zu beschleunigen, wird in den kommenden Jahren entscheidend sein", sagt Jo Debecker, President & CEO von Akkodis.

Der Ansatz rund um den Wingtip zeigt exemplarisch, wie digitale Methoden, additive Fertigung und technische Validierung ineinandergreifen können, um Innovationen schneller und effizienter in die Luftfahrtpraxis zu überführen.

Akkodis bringt seine globale Engineering-Expertise gezielt ein, um solche Lösungen international skalierbar zu machen. Durch die Verbindung aus lokalen Aerospace-Kompetenzen, digitalen Entwicklungsansätzen sowie internationalen Delivery-Strukturen lassen sich neue Technologien, gestützt durch Akkodis Intelligence, effizient in unterschiedliche Anwendungsumgebungen übertragen und skalieren - von der ersten digitalen Konzeption bis zur praktischen Umsetzung.

Redaktioneller Hinweis

Das Winglet-Projekt wird durch die Europäische Union im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Medienkontakte

Meldina Kurti

Director, Business Partner Communications Germany, Akkodis

M. +49 15174631537

E. presse@akkodis.com

Maria Sole Quaglio

External Communications Manager Germany, Akkodis

M. +49 15174631929

E. presse@akkodis.com

Über Akkodis

Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das Unternehmen dabei unterstützt, Innovationen zu beschleunigen und ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Durch den gezielten Einsatz von Technologie definieren wir neu, wie Prozesse und Produkte entwickelt, betrieben und optimiert werden. Mit umfassender Expertise in den Bereichen AI, Data, Cloud, Edge und Software Engineering bietet Akkodis erstklassige Technologie- und Transformationsberatung. Auf Basis skalierbarer, global vernetzter Delivery-Modelle und hochqualifizierter Talente realisieren wir End-to-End-Lösungen - von strategischer Beratung über Design und Entwicklung bis hin zur industriellen Umsetzung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die exponentielle Leistungsfähigkeit moderner Technologien mit den einzigartigen Stärken menschlichen Denkens, um messbaren Mehrwert in der digitalen Transformation zu schaffen. Als Teil der Adecco Group mit Hauptsitz in der Schweiz vereint Akkodis rund 40.000 Ingenieur:innen und digitale Expert:innen in über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst Consulting, Solutions und Academy. Mit tiefem Branchenverständnis und langjähriger Erfahrung in den weltweit wichtigsten Industrien begleiten wir Unternehmen als vertrauensvoller Partner bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen und der Gestaltung ihrer Zukunft. akkodis.com | LinkedIn | Instagram | Facebook

Über die Adecco Group

Die Adecco Group gehört zu den weltweit führenden Beratungs- und Lösungsunternehmen im Bereich Human Resources. Sie qualifiziert, entwickelt und vermittelt Mitarbeitende in 60 Länder global und ermöglicht jedes Jahr mehr als drei Millionen Karrieren. In Deutschland sind täglich mehr als 40.000 Mitarbeitende über die Unternehmen der Adecco Group (Adecco, DIS AG, Pro Serv, LHH und Akkodis) im Kundeneinsatz tätig. Intern beschäftigt die Adecco Group rund 2300 Mitarbeitende in 500 Niederlassungen. Über die spezialisierten Geschäftseinheiten erhalten Unternehmen maßgeschneiderte Personallösungen für ihre Branche und ihr Unternehmensmodell. Mit der Mission "Making The Future Work For Everyone" verpflichtet sich die Adecco Group zu verantwortungsvollem Handeln und arbeitet jeden Tag daran, eine bessere Arbeitswelt für alle zu schaffen. www.Adeccogroup.com

SOURCE: Akkodis

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84612Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84612&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.