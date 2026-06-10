Die Lage spitzt sich wieder zu: Trotz laufender Verhandlungen über ein Ende des Iran-Kriegs und einer offiziell geltenden Waffenruhe ist es in der Golfregion erneut zu militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran gekommen. Auslöser war nach Angaben Washingtons der Abschuss eines US-Kampfhubschraubers vor der Küste Omans.Kurzfassung:• Trotz Waffenruhe und laufender Verhandlungen haben sich die USA und der Iran erneut militärisch angegriffen.• Nach US-Angriffen auf iranische Militärziele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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