Der Mobilitätsdienstleister Keolis hat von der dänischen Verkehrsbehörde Sydtrafik zwei Betreiberverträge für vollständig elektrische Busnetze im Süden Dänemarks erhalten. Zusammen haben die Aufträge einen erwarteten Umsatz von rund 146 Millionen Euro. Zum Einsatz kommen insgesamt 30 Elektrobusse. Der erste Vertrag mit der Bezeichnung Sydtrafik-21 soll bereits im Juni 2026 starten. Er läuft zunächst über zehn Jahre und kann um zwei weitere Jahre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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