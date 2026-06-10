© Foto: Mc2 Daniel Ruiz/U.S Navy - Planet Pix via ZUMA Press WireTrump wirft dem Iran vor, einen Hubschrauber abgeschossen zu haben. Daraufhin fliegen die USA trotz Waffenruhe Luftangriffe auf den Iran. Teheran startet daraufhin Angriffe auf die Golfregion. Aktien-Futures geben nach.Die Vereinigten Staaten haben nach eigenen Angaben Selbstverteidigungsschläge gegen den Iran gestartet. Grund hierfür sei der Abschuss eines Apache-Kampfhubschraubers der US-Armee am Vortag, so das U.S. Central Command. US-Präsident Donald Trump machte den Iran dafür verantwortlich. Teheran hat die Verantwortung bislang nicht direkt übernommen, wie CNBC berichtet. Iran reagierte nach eigenen Angaben mit Angriffen auf US-Militärstützpunkte in der Golfregion. Die …
Enthaltene Werte: US2605661048,US6311011026,JP9010C00002,US78378X1072,XC0009677409,2455711,2455717,KRD020020016,XC0007924514Den vollständigen Artikel lesen
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