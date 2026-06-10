Die Edelmetallpreise haben zuletzt deutlich nachgegeben. Auch am Mittwochmorgen geht es bei Gold und Silber weiter nach unten. Die Feinunze Gold wird nur noch bei 4.180 Dollar, die Feinunze Silber bei 63,82 Dollar gehandelt. Dabei wurden zuletzt auch wichtige Unterstützungen gerissen.Sowohl der Gold- als auch der Silberpreis sind unter ihre 200-Tage-Linien gerutscht. Bei Gold rückt nun das Jahrestief bei 4.099 Dollar, das im März dieses Jahres zu Beginn des Kriegs zwischen den USA und dem Iran markiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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