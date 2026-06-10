NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 70 auf 50 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Bei Nike bräuchten die Anleger Geduld, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend. Separat empfahl er derweil die Aktien von Adidas. Die Kehrtwende von Nike mache unter Elliott Hill zwar Fortschritte, aber Tempo und Ausmaß seien geringer als er gedacht habe, so Dadhania./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US6541061031
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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