The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.06.2026
ISIN Name
NO0013752709 NORSE ATLANTIC ANR.
US855244AK58 STARBUCKS 16/26
US85205TAG58 SPIRIT AEROSYS. 16/26
DE000DL19S19 DT.BANK MTN 16/26
US62854AAN46 UTAH ACQ.SUB 17/26
US202795JJ01 COMMONW. EDISON 16/46
XS1405777589 OMAN 16/26 REGS
XS1432384664 TENNET NETH. 16/26 MTN
XS1431266920 CITIC 16/26 MTN
XS1426022536 SUMITOMO MITSUI F. 16/26
US63938CAJ71 NAVIENT 18/26
US001192AM59 SOUTHERN CO.GAS CAP 16/26
US097023BR56 BOEING CO. 16/26
US22822VAC54 CROWN CASTLE NEW 16/26
US054536AA57 AXA S.A. 00/30
US929089AB68 VOYA FINANCIAL 16/26
CH1115424678 SIEGFRIED HL 21/26
CA13509PHT36 CDA HOUSG TR 21/26
DE000A3H3E76 KRED.F.WIED.21/26 MTN
US63743HEW88 NATL RUR.UTI 21/26 MTN
XS2350621863 NESTLE F.I. 21/26 MTN
US110122CN68 BRIST.MYERS 20/26
XS2207857421 RAIF.BK INTL 20/UND. FLR
DE000HLB2VD1 LB.HESS.THR.CARRARA06R/20
US46625HRS12 JPMORGAN CHASE 16/26
US202795JH45 COMMONW. EDISON 16/26
XS1963744260 MCDONALDS 19/26 MTN
US904311AA54 UNDER ARMOUR 2026
USU11009BA16 BRISTOL-MYERS 19/26 REGS
USQ08328AA64 A.N.Z.BG. 16/UND. FLR
US013104AC87 NEW ALBERTSONS 2026
DE000HLB3TB7 LB.HESS.THR.CARRARA06ZH/1
DE000HLB1CL6 LB.HESS.-THR.IS. 2016
DE000HLB3CF4 LB.HESS.THR.CARRARA06D/16
US571903AS22 MARR. INTL 16/26 R
USF0609NAQ19 AXA S.A 06/UND. FLR REGS
DE000LB1P779 LBBW STUFENZINS 18/26
US68323AFF66 ONTARIO PROV 19/26
US655844BS65 NORFOLK SOUTHERN 16/26
US55608RBN98 MACQUARIE BK 23/26 FLRMTN
US55608RBM16 MACQUARIE BK 23/26 MTN
US65341BAG14 XPLR INFRAS. 22/26 CV
US98426TAF30 JOYY 19/26 CV
US03040WBE49 AME.WAT.CAP. 24/26 CV
US2027A1KE64 COM.BK AUST. 21/26 FLRMTN
XS2491189408 A2A 22/26 MTN
CH1244321787 ENBW INTL F. 23/26 MTN
DE000LB3PJK5 LBBW FZA 23/26
XS2353013936 CPPIB CAP. 21/26 FLR MTN
US679295AF24 OKTA 20/26 CV
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.06.2026
ISIN Name
NO0013752709 NORSE ATLANTIC ANR.
US855244AK58 STARBUCKS 16/26
US85205TAG58 SPIRIT AEROSYS. 16/26
DE000DL19S19 DT.BANK MTN 16/26
US62854AAN46 UTAH ACQ.SUB 17/26
US202795JJ01 COMMONW. EDISON 16/46
XS1405777589 OMAN 16/26 REGS
XS1432384664 TENNET NETH. 16/26 MTN
XS1431266920 CITIC 16/26 MTN
XS1426022536 SUMITOMO MITSUI F. 16/26
US63938CAJ71 NAVIENT 18/26
US001192AM59 SOUTHERN CO.GAS CAP 16/26
US097023BR56 BOEING CO. 16/26
US22822VAC54 CROWN CASTLE NEW 16/26
US054536AA57 AXA S.A. 00/30
US929089AB68 VOYA FINANCIAL 16/26
CH1115424678 SIEGFRIED HL 21/26
CA13509PHT36 CDA HOUSG TR 21/26
DE000A3H3E76 KRED.F.WIED.21/26 MTN
US63743HEW88 NATL RUR.UTI 21/26 MTN
XS2350621863 NESTLE F.I. 21/26 MTN
US110122CN68 BRIST.MYERS 20/26
XS2207857421 RAIF.BK INTL 20/UND. FLR
DE000HLB2VD1 LB.HESS.THR.CARRARA06R/20
US46625HRS12 JPMORGAN CHASE 16/26
US202795JH45 COMMONW. EDISON 16/26
XS1963744260 MCDONALDS 19/26 MTN
US904311AA54 UNDER ARMOUR 2026
USU11009BA16 BRISTOL-MYERS 19/26 REGS
USQ08328AA64 A.N.Z.BG. 16/UND. FLR
US013104AC87 NEW ALBERTSONS 2026
DE000HLB3TB7 LB.HESS.THR.CARRARA06ZH/1
DE000HLB1CL6 LB.HESS.-THR.IS. 2016
DE000HLB3CF4 LB.HESS.THR.CARRARA06D/16
US571903AS22 MARR. INTL 16/26 R
USF0609NAQ19 AXA S.A 06/UND. FLR REGS
DE000LB1P779 LBBW STUFENZINS 18/26
US68323AFF66 ONTARIO PROV 19/26
US655844BS65 NORFOLK SOUTHERN 16/26
US55608RBN98 MACQUARIE BK 23/26 FLRMTN
US55608RBM16 MACQUARIE BK 23/26 MTN
US65341BAG14 XPLR INFRAS. 22/26 CV
US98426TAF30 JOYY 19/26 CV
US03040WBE49 AME.WAT.CAP. 24/26 CV
US2027A1KE64 COM.BK AUST. 21/26 FLRMTN
XS2491189408 A2A 22/26 MTN
CH1244321787 ENBW INTL F. 23/26 MTN
DE000LB3PJK5 LBBW FZA 23/26
XS2353013936 CPPIB CAP. 21/26 FLR MTN
US679295AF24 OKTA 20/26 CV
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