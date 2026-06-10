Die Aktie des deutschen Biosprit-Herstellers Verbio gehörte am Dienstag zu den schwächsten Werten im HDAX. Schwächelnde Ölpreise haben für Gewinnmitnahmen und einen Kursrutsch von satten 11,6 Prozent auf der Handelsplattform Xetra gesorgt. Mittel- bis langfristig ausgerichtete Anleger sollte der Kurseinbruch allerdings nicht beunruhigen.Im weiter schwelenden Iran-Krieg hatten Israel und der Iran ihre Angriffe vorerst wieder auf Eis gelegt. Die Preise für WTI und Brent sind daraufhin klar gefallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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