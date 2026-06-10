Berlin (ots) -- Datenanalyse zum Start des Fußballsommers: Ein typischer Grill-Warenkorb für zehn Personen verteuert sich von 84,28 Euro (Ende 2022) auf aktuell 98,76 Euro.- Nur Brot bleibt konstant: Während Ciabatta preisstabil bleibt, klettern die Preise für Grillkäse (+29,0 Prozent) und Marken-Ketchup (+44,5 Prozent) besonders stark.- Finanzexpertin rät: Kaufkraftverlust lässt sich durch Wechsel zu renditestarken Tages- und Festgeldern mildern oder sogar ausgleichen.Wer die Spiele des diesjährigen Fußballsommers gemeinsam im Garten vor dem Grill verfolgen möchte, muss in Deutschland deutlich tiefer in die Tasche greifen. Eine aktuelle Datenanalyse von Raisin, Deutschlands größter Zinsplattform, belegt für einen ausgewählten Grill-Warenkorb einen Preisanstieg von rund 17 Prozent im Vergleich zum vergangenen Turnier 2022.Eigentlich ist die Vorfreude auf die anstehenden Fußballspiele groß. Doch der Blick auf den Kassenbon trübt die ausgelassene Stimmung: Für einen repräsentativen Warenkorb für zehn Personen zahlen Verbraucherinnen und Verbraucher heute insgesamt 98,76 Euro, während es 2022 noch 84,28 Euro waren.Die Preistreiber im Detail: Markenprodukte und Softdrinks belasten das BudgetBesonders beliebte Grillklassiker wie die Rostbratwurst verzeichneten seit Ende 2022 einen Preisanstieg von 8,7 Prozent. Noch deutlicher fällt das Plus bei den Getränken aus: Softdrinks verteuerten sich um 27,2 Prozent und auch für das kühle Bier müssen Verbraucherinnen und Verbraucher im Vergleich zum Turnier 2022 rund 14,7 Prozent mehr einplanen.Wer zum Fleisch ein klassisches Ciabatta reicht, darf sich immerhin dabei über Preisstabilität freuen. Weniger erfreulich ist der Blick auf Grillkäse und Ketchup: Hier kletterten die Preise um 29,0 und 44,5 Prozent.Finanzexpertin: Inflation aktiv bekämpfen"Die gestiegenen Kosten für die Grillparty zeigen anschaulich, wie die Inflation Geld entwertet", erklärt Katharina Lüth, Finanzexpertin und Vorständin bei Raisin. "Verbraucherinnen und Verbraucher müssen das aber nicht tatenlos hinnehmen. Durch den Wechsel vom unverzinsten Girokonto zu attraktiven Tages- und Festgeldern wächst das Ersparte dank Zinsen. So bleibt in Zukunft wieder mehr Geld für das nächste gemeinsame Fußballfest übrig."MethodikDie Daten basieren auf Werbeprospekten eines großen deutschen Discounters aus den Jahren 2022 und 2026. Verglichen wurden identische Marken und Gebinde-/Packungsgrößen. Nur in Ausnahmefällen wurden direkt vergleichbare Ersatzprodukte herangezogen.Die Preisentwicklung anderer Produkte und Packungsgrößen kann abweichen.Die Mengenangaben basieren auf Schätzungen.Über RaisinRaisin ist die weltweit führende Plattform für Spar- und Anlageprodukte. Das 2012 gegründete Fintech verbindet Verbraucherinnen und Verbraucher mit Banken in der EU, dem Königreich und den USA. Dadurch erhalten sie bessere Zinsen und Banken eine diversifizierte und günstige Refinanzierung. Unsere Vision ist es, einfaches Sparen und Investieren ohne Hürden anzubieten und so den globalen 160-Billionen-Euro-Markt zu erschließen. Raisin beschäftigt derzeit weltweit mehr als 800 Mitarbeitende aus über 75 Ländern. Heute verwaltet die Plattform über 80 Milliarden Euro von einer Million Anlegerinnen und Anlegern. Mit ihrer Geldanlage haben diese bereits über sieben Milliarden Euro an Erträgen generiert.Pressekontakt:Anja RechtsteinerVP CommunicationsRaisin SE+491715567425presse@raisin.comOriginal-Content von: Raisin SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128318/40000066