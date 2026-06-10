Europa produziert bereits doppelt so viele Windkraftanlagen und E-Autos, wie es selbst in Betrieb nimmt. Bei Wärmepumpen ist es sogar das Dreifache. Eine Analyse der Denkfabrik Ember zeigt: Die EU könnte sich längst selbst mit grüner Technologie versorgen, zahlt aber weiter Milliarden für Öl-Importe. Europäische Produzenten können einer Analyse zufolge den Binnenmarkt bereits vollständig mit Windkraftanlagen, E-Autos und Wärmepumpen versorgen. 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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