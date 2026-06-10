BÖRSE AKTUELL: USA und Iran eskalieren Konflikt - Ölmarkt bleibt überraschend ruhig (10.06.2026)

Die neuesten Markt News werden von einer dramatischen geopolitischen Entwicklung dominiert. Die Vereinigten Staaten und der Iran haben in der Nacht direkte Militärschläge durchgeführt. Es handelt sich um die schwerste Eskalation seit Beginn des Konflikts und ein Ereignis, das Anleger weltweit aufmerksam verfolgen.

Iran schoss einen US-amerikanischen Apache-Kampfhubschrauber über der Straße von Hormus ab. Daraufhin griffen die USA iranische Luftverteidigungssysteme, Radaranlagen und Kommandozentren an.

Markt News: Iran greift US-Stützpunkte im Nahen Osten an

Als Reaktion auf die US-Angriffe startete Teheran Vergeltungsschläge gegen amerikanische Militärstützpunkte in Bahrain, Kuwait und Jordanien. Damit hat sich der Konflikt deutlich über die Straße von Hormus hinaus ausgeweitet und entwickelt sich zunehmend zu einer regionalen Konfrontation.

Nach Angaben des Iran wurden insgesamt 21 Standorte angegriffen, die mit US-Luft- und Marinestützpunkten im Nahen Osten verbunden sind. Das wichtigste Ziel soll die Luftwaffenbasis Al-Azraq in Jordanien gewesen sein, einschließlich Hangars für F-35-Kampfjets und Kommandoeinrichtungen.

Zusätzlich wurden Drohnenangriffe auf die Ali Al Salem Air Base in Kuwait sowie auf das Hauptquartier der 5. US-Flotte in Bahrain gemeldet. Die Angriffe verdeutlichen die Bereitschaft Teherans, strategische US-Militäranlagen in mehreren Ländern der Region ins Visier zu nehmen.

Börse Aktuell: USA greifen iranische Militäranlagen an

Die US-Streitkräfte führten drei Wellen präziser Luftangriffe gegen iranische Militäreinrichtungen nahe der Straße von Hormus durch. Zu den Zielen gehörten Anlagen auf der Insel Qeshm sowie Standorte in Sirik, Jask und Bandar Abbas.

Besonders Bandar Abbas besitzt strategische Bedeutung, da sich dort das wichtigste Marinekommando der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) befindet, das für Operationen in der Straße von Hormus verantwortlich ist....

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