Das legendäre amerikanische Muscle-Car kehrt mit einer kompromisslos entwickelten Modellpalette zurück, die sowohl vollelektrische als auch benzinbetriebene Modelle umfasst

In Europa können ab sofort Bestellungen für die Dodge Charger-Modellreihe der nächsten Generation aufgegeben werden

Das Angebot umfasst den vollelektrischen Dodge Charger Daytona und den Dodge Charger mit Benzinmotor und SIXPACK-Antrieb

Der neue Charger basiert auf der Multi-Energie-Plattform "STLA Large" und bietet zwei unterschiedliche Fahrerlebnisse, die beide auf der gleichen Dodge-DNA beruhen

Erhältlich als Zweitürer und Viertürer, mit den Ausstattungsvarianten R/T und Scat Pack sowohl für die Benzin- als auch für die vollelektrische Version

Kunden in Europa können über KWA, den offiziellen Importeur von Dodge, unter diesem Link bestellen

Eine Ikone tritt in die nächste Generation ein

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260609036076/de/

Dodge feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Jubiläum und schlägt mit der Einführung der neuen Generation des Dodge Charger ein kühnes neues Kapitel in Europa auf. Damit kehrt eines der legendärsten amerikanischen Muscle-Cars auf die europäischen Straßen zurück dank einer neuen Modellpalette mit verschiedenen Antriebsvarianten, die darauf ausgelegt ist, Leistung und Charakter ohne Kompromisse zu bieten.

Sechs Jahrzehnte, nachdem der ursprüngliche Charger die Ära der Muscle-Cars mitgeprägt hat, entwickelt dieses neue Modell der achten Generation das Konzept für eine neue Fahrergeneration weiter, bleibt dabei jedoch in Charakter, Design und Ausstrahlung unverkennbar ein Dodge. Der neue Charger ist sowohl mit vollelektrischem als auch mit Benzinantrieb erhältlich und spiegelt Dodges Philosophie wider, bei der Leistung an erster Stelle steht: unterschiedliche Antriebe, dieselbe Muscle-Car-DNA.

Der Charger der nächsten Generation kommt in Europa sowohl als Zweitürer als auch als Viertürer auf den Markt und vereint ikonische Proportionen, eine imposante Karosserie und fortschrittliche Technologie mit der unverwechselbaren Ausstrahlung, die die Hochleistungsfahrzeuge von Dodge seit jeher auszeichnet.

Ein Charger. Zwei Antriebe. Entscheidungsfreiheit

Der auf der Multi-Energie-Plattform "STLA Large" basierende Charger der nächsten Generation wurde von Anfang an so konzipiert, dass er sowohl rein elektrische als auch Verbrennungsantriebe unterstützt, wodurch Dodge zwei unterschiedliche Interpretationen moderner Muscle-Car-Leistung anbieten kann.

Dodge Charger Daytona: Das weltweit erste vollelektrische Muscle-Car

Der Dodge Charger Daytona verkörpert die bislang fortschrittlichste Weiterentwicklung der Dodge-Muscle-Cars das schnellste und leistungsstärkste Muscle-Car mit Allradantrieb.

Erhältlich in den Ausstattungsvarianten Scat Pack und R/T, stellt der Dodge Charger Daytona die vollelektrische Interpretation der nächsten Generation der Dodge-Muscle-Cars dar und bietet hohe Leistung dank einer zu 100 auf BEV-Technologie basierenden Architektur mit serienmäßigem Allradantrieb. Der Daytona Scat Pack stellt den Gipfel der Charger-Leistung dar, während der Daytona R/T eine erschwinglichere Möglichkeit bietet, den Charakter und die Leistungsfähigkeit eines Dodge-Muscle-Cars zu erleben. In der Daytona Scat Pack-Konfiguration hebt der Charger Daytona die Leistung auf ein neues Niveau: Mit 500 kW (670 PS) beschleunigt er in 3,3 Sekunden von 0 auf 60 mph (0-96 km/h) und legt die Viertelmeile dank einer optimierten Leistungskalibrierung in 11,5 Sekunden zurück.

Als kostengünstigere Variante in der R/T-Konfiguration leistet der Charger Daytona 400 kW (536 PS), beschleunigt in 4,2 Sekunden von 0 auf 60 und legt die Viertelmeile in 12,4 Sekunden zurück; beide Modelle werden von einer 400-Volt-Elektroarchitektur angetrieben, die mit einer 100,5-kWh-Batterie kombiniert ist.

Ein für den Charger Daytona Scat Pack erhältliches Track-Paket steigert die Leistung durch 16-Zoll-Brembo-Bremsscheiben, rote Festbremssättel, versetzte 20-Zoll-Räder (305 vorne 325 hinten), eine adaptive Dämpfungsfederung und den Drive eXperience Recorder.

Der Charger Daytona basiert auf einer leistungsstarken Architektur mit zwei elektrischen Antriebsmodulen (EDM), wobei an jeder Achse ein EDM verbaut ist. Er bietet serienmäßigen Allradantrieb, sofortiges Drehmoment und unermüdliche Beschleunigung unter allen Fahrbedingungen.

Das Fahrerlebnis steht dabei stets im Mittelpunkt. Dodge-exklusive Funktionen wie "PowerShot", die über eine spezielle Taste am Lenkrad aktiviert werden, liefern bei Bedarf kurze Leistungsschübe von jeweils 40 PS für eine noch kraftvollere Beschleunigung.

Die Fahrwerksarchitektur wurde speziell entwickelt, um die dynamische Leistung des Fahrzeugs zu unterstützen, und vereint präzises Handling, Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten und souveräne Karosseriekontrolle mit dem kraftvollen Charakter, den man von einem Dodge-Muscle-Car erwartet.

Optisch besticht der Charger Daytona durch markante Designelemente wie den innovativen aerodynamischen R-Wing-Frontdurchlass und das beleuchtete Fratzog-Emblem, während die Fratzonic-Auspuffanlage ein im Elektrofahrzeugsegment einzigartiges, leistungsorientiertes Klangerlebnis bietet und damit das unverkennbare Dröhnen eines Dodge-Muscle-Cars unterstreicht.

Die Schnellladefunktion sorgt für eine hohe Alltagstauglichkeit: An einer Gleichstrom-Schnellladestation mit bis zu 350 kW kann das Fahrzeug in etwa 27 Minuten von 20 auf 80 aufgeladen werden, wobei die maximale Ladeleistung des Fahrzeugs von 183 kW voll ausgeschöpft wird (die tatsächlichen Ladezeiten können je nach Leistung der Ladestation und den Umgebungsbedingungen variieren). Für Fahrer, die viel unterwegs sind, reichen bereits 10 Minuten Gleichstrom-Schnellladen aus, um die Reichweite um bis zu 110 km zu erhöhen. Für die Hochvoltbatterie gilt eine Garantie von 8 Jahren bzw. 160.000 km.

Im Innenraum besticht der Charger Daytona durch ein fahrerorientiertes Cockpit, das leistungsorientierte Technologie mit einem beeindruckenden Design verbindet. Zu den wichtigsten Ausstattungsmerkmalen zählen Performance-Ledersitze, belüftete Vordersitze, Sitzheizung, ein beheizbares Lenkrad mit flachem Ober- und Unterteil, Schaltwippen für das regenerative Bremssystem, ein neu gestalteter Schalthebel im Pistolengriff-Design sowie das Beleuchtungssystem "Attitude Adjustment" mit 64 wählbaren Innenraumfarben.

Dodge Charger mit SIXPACK-Antrieb: Pure ICE-Power, neu entwickelt

Neben seinem elektrischen Pendant verkörpert der mit dem SIXPACK-Motor ausgestattete Dodge Charger die Verbrennungsmotor-Variante der nächsten Generation der Dodge-Muscle-Cars. Er verfügt serienmäßig über Allradantrieb mit zuschaltbarem Hinterradantrieb, sodass der Fahrer per Knopfdruck 100 des Drehmoments auf die Hinterräder leiten kann.

Der mit dem SIXPACK-Motor ausgestattete Dodge Charger ist sowohl in den Ausstattungsvarianten Scat Pack als auch R/T erhältlich und verfügt über den 3,0-Liter-Hurricane-Reihensechszylinder-Benzinmotor mit Doppelturbo, kombiniert mit Allradantrieb. In der Scat-Pack-Konfiguration verfügt der mit dem SIXPACK-Motor ausgestattete Charger über die Hochleistungsvariante (H.O.), die 550 PS leistet und in 3,9 Sekunden von 0 auf 60 mph (0-96 km/h) beschleunigt, die Viertelmeile in 12,2 Sekunden zurücklegt sowie über ein höheres Drehmoment und verbesserte Leistungsfähigkeit verfügt. In der R/T-Ausführung bietet der SIXPACK-Motor des Charger eine kostengünstigere Option mit 420 PS, einer Beschleunigung von 0 auf 60 in 4,6 Sekunden und einer Viertelmeilenzeit von 12,9 Sekunden, wobei er eine kraftvolle Beschleunigung sowie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Effizienz und Leistung bietet.

Die neue Reihensechszylinder-Twin-Turbo-Konfiguration verbindet moderne Technik mit authentischem Muscle-Car-Charakter und bietet kraftvolle Beschleunigung, unmittelbares Ansprechverhalten sowie den unverkennbaren, charakteristischen Motorsound von Dodge.

Die Einführung eines fortschrittlichen Allradantriebs ist einer der bedeutendsten technischen Meilensteine für die Charger-Modellreihe. In Verbindung mit dem zuschaltbaren Hinterradantrieb gibt dies den Kunden das Selbstvertrauen, ein 500-PS-Muscle-Car bei jedem Wetter zu fahren, und verbessert zudem die Beschleunigung aus dem Stand. Ob es darum geht, maximale Traktion für souveräne Starts auf der Dragstrip-Strecke zu liefern oder in einen heckbetonten Antriebsmodus zu wechseln, der eine optimale Leistungsentfaltung beim Driften und bei Donuts ermöglicht der Charger verkörpert die Vielseitigkeit und die Ausstrahlung eines echten Muscle-Cars.

Leistungsorientierte Funktionen wie die Launch Control, die mit fünf wählbaren Stufen für die Startintensität wiederholbare und gleichmäßige Standstarts ermöglicht, sowie die Line Lock-Funktion, die auf Knopfdruck ein kontrolliertes Durchdrehen der Hinterräder zur Vorbereitung auf rauchende Burnouts ermöglicht, unterstreichen den kompromisslosen Leistungscharakter des Chargers und seine Wurzeln in der Beschleunigung auf gerader Strecke sowie dem vom Fahrer gesteuerten Fahrspaß.

Der Charger mit SIXPACK-Motor basiert auf derselben STLA Large-Architektur wie der Charger Daytona und vereint breite Proportionen, eine kraftvolle Optik und fortschrittliche Fahrwerkstechnik mit einem Cockpit, das ganz auf Fahrererlebnis und ein intensives Fahrgefühl ausgelegt ist.

Tief in der DNA von Dodge verwurzelt: Leistungstechnologien für ICE und BEV-Fahrzeuge

Sowohl bei den Verbrenner- als auch bei den vollelektrischen Varianten vereint der Charger der nächsten Generation die für Dodge charakteristischen Leistungstechnologien, die darauf ausgelegt sind, den Fahrer in den Mittelpunkt zu stellen. Dank verschiedener Fahrmodi lässt sich der Charakter des Fahrzeugs nahtlos vom Alltagsbetrieb an einen leistungsorientierteren Einsatz anpassen, wobei sich dies auf die Gasannahme, das Lenkgefühl und das gesamte Fahrverhalten auswirkt.

Für Fahrer, die ein noch intensiveres Fahrerlebnis suchen, wurden spezielle, auf die Rennstrecke ausgerichtete Konfigurationen und "Race"-Optionen entwickelt, die das volle Potenzial des Chargers freisetzen. Diese unterstützen Szenarien wie Beschleunigung auf gerader Strecke und dynamisches Fahren und unterstreichen gleichzeitig den kompromisslosen Leistungsanspruch des Modells. Technologien wie der "Drive Experience Recorder" für den Charger Daytona Scat Pack ermöglichen es, Fahrten sowohl bei Dragster-Rennen als auch auf Rennstrecken aufzuzeichnen und auszuwerten, wodurch die von der Rennstrecke inspirierte, leistungsorientierte Ausrichtung des Charger in der gesamten Modellpalette unterstrichen wird.

Der Charger kommt nach Europa

In Europa wurde die Markteinführungskonfiguration so entwickelt, dass sie die Erwartungen hinsichtlich Leistung, Komfort und Technologie bei beiden Antriebssträngen erfüllt insbesondere in den Plus-Ausstattungsvarianten für Scat Pack und R/T.

Zu den verfügbaren Ausstattungsmerkmalen der Plus-Ausstattungsvarianten gehören:

20-Zoll-Räder mit Ganzjahresreifen

Elektrisch verstellbare Vordersitze mit 8-facher Verstellung, elektrisch verstellbare Vordersitze mit 12-facher Verstellung für das Daytona Scat Pack

Beleuchtete Türgriffe und automatische Beleuchtung bei Annäherung mit dem Dodge-Begrüßungslicht

64-farbige "Attitude Adjustment"-Innenbeleuchtung

Hochwertige LED-Scheinwerfer und durchgehende LED-Beleuchtung

Drahtloses Ladepad

Digitales 16-Zoll-Kombiinstrument

360-Grad-Rundumsichtkamera mit Blick vom Reifen bis zum Bordstein

Head-Up-Display (HUD)

Zu den weiteren Charger-Optionen gehören:

"Blacktop"-Ausstattung mit dunklen Felgen, dunklen Außenemblemen und dunklen Auspuffblenden

Feststehendes Panorama-Glasdach

Alpine Pro-Audiosystem mit 18 Lautsprechern

Performance-Sitze mit hoher Rückenlehne

Sitze in der Farbe "Demonic Red"

Sowohl der Charger Daytona als auch die mit SIXPACK ausgestatteten Charger-Modelle sind mit dem für Dodge-Fahrzeuge entwickelten I-DUV ausgestattet, das eine Fahrzeugüberwachung in Echtzeit, Geofencing-Benachrichtigungen, Diebstahlerkennung und gegebenenfalls EV-spezifische Ladefunktionen ermöglicht.

Das Angebot umfasst zudem eine umfassende Palette an Fahrerassistenzsystemen, darunter assistiertes Fahren der Stufe 2, Totwinkel-Assistent, Verkehrszeichenerkennung, Müdigkeitserkennung sowie automatische Notbremsung.

"Der Charger der nächsten Generation führt die Dodge-Muscle-Cars in eine neue Ära, ohne dabei das zu verlieren, was sie ursprünglich zu einer Ikone gemacht hat: Charakter, Leistung und ein emotionales Fahrerlebnis", sagte Fabio Catone, Head of Brand bei Dodge in Europa. "Mit seinen rein elektrischen und benzinbetriebenen Varianten bietet der neue Charger den europäischen Kunden die Möglichkeit, ihre ganz persönliche Vorstellung von kraftvoller Leistung zu verwirklichen, und bleibt dabei der DNA treu, die Dodge auszeichnet."

Verfügbarkeit in Europa

Kunden in Europa können den Dodge Charger Daytona (Scat Pack und R/T) sowie den Dodge Charger mit SIXPACK-Motor (Scat Pack und R/T) ab sofort über den offiziellen europäischen Importeur KWA und dessen offizielles Händlernetz bestellen. Auf der offiziellen Website von Dodge können Sie sich die Fahrzeuge genauer ansehen unter diesem Link und die Dodge-Community (die nun auch die europäischen Aktivitäten umfasst) auf der Dodge Garage-Website unter diesem Link erleben.

Kunden, die ein neues Modell erwerben, erhalten ein von Dodge-CEO Matt McAlear unterzeichnetes Echtheitszertifikat, das das Fahrzeug als offizielles Modell aus dem autorisierten europäischen Vertriebsnetz bestätigt, sowie ein exklusives Willkommenspaket, das den Beginn ihrer Zeit als Dodge-Besitzer markiert. Darüber hinaus profitieren Kunden, die sich im Rahmen der Einführungsphase für den vollelektrischen Charger Daytona entscheiden, beim Kauf einer Heimladestation sowie der Installation durch Free2move von einem speziellen Vorzugspreis.

Die Preise beginnen bei 66.000 EUR. Die ersten Auslieferungen werden ab September 2026 erwartet.

Die Pressemappe mit allen Fotos finden Sie hier.

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