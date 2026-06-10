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Wechsel an der Spitze von Warburg Invest: Martin Hattwig löst Matthias Mansel als Geschäftsführer ab



10.06.2026 / 09:15 CET/CEST

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Warburg Invest | Hamburg 10. Juni 2026 Wechsel an der Spitze von Warburg Invest: Martin Hattwig löst Matthias Mansel als Geschäftsführer ab Matthias Mansel tritt zum 30. Juni 2026 als Geschäftsführer zurück

Martin Hattwig, bisher Leiter Fixed Income und stellvertretender Leiter Portfoliomanagement bei Warburg Invest, wird neuer Geschäftsführer

Torsten Engel bleibt zweiter Geschäftsführer Hamburg, 10. Juni 2026 - Matthias Mansel wird seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ("Warburg Invest") auf eigenen Wunsch zum 30. Juni 2026 beenden. Neuer Geschäftsführer, neben Torsten Engel, wird Martin Hattwig, bisher Leiter Fixed Income und stellvertretender Leiter Portfoliomanagement bei Warburg Invest. Matthias Mansel war seit Oktober 2011 bei Warburg Invest tätig. Nach beruflichen Stationen als Fondsmanager und Leiter des Rentenmanagementteams wurde er im April 2015 zum Geschäftsführer der Warburg Invest ernannt. Matthias Mansel zieht sich nach einer langen und erfolgreichen Karriere in der Finanzbranche aus dem aktiven Berufsleben zurück. Dieser nun vollzogene Schritt wurde in den letzten Monaten in enger Absprache mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft mit großer Sorgfalt vorbereitet. "Nach nunmehr 10 Jahren als Geschäftsführer der Warburg Invest wird es für mich Zeit, den Staffelstab geordnet an meinen Nachfolger zu übergeben. Ich bedanke mich für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem gesamten Team und dem hohen Vertrauen, das mir in all den Jahren entgegengebracht wurde. Mit Martin Hattwig haben wir die ideale Besetzung gefunden, um die Tradition von Warburg Invest weiterzuführen und gleichzeitig die Weichen für die Zukunft zu stellen. Martin Hattwig verbindet tiefe fachliche Expertise mit einer klaren Führungsverantwortung und ist als Vertreter einer jüngeren Generation der richtige Taktgeber für die kommenden Jahre", sagt Matthias Mansel. Martin Hattwig ist seit Oktober 2012 bei Warburg Invest. Nach seinem Einstig als Fondsmanager wurde er im Jahr 2018 zum Leiter Fixed Income ernannt. Von Januar bis Juni 2024 bekleidete er bereits interimistisch die Position als Geschäftsführer der Hamburger Investmentgesellschaft, bevor Torsten Engel zum neuen Co-Geschäftsführer ernannt wurde. Martin Hattwig blickt auf eine 20-jährige Karriere in der Finanzbranche zurück, unter anderem als Portfoliomanager im Bankhaus Donner & Reuschel. Markus Bolder, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Warburg Invest: "Wir bedauern das Ausscheiden von Herrn Mansel sehr. Gleichzeitig respektieren wir seinen Wunsch, sich nach einer überaus erfolgreichen Karriere künftig verstärkt seinem Privatleben zu widmen. Über viele Jahre hinweg hat Matthias Mansel Warburg Invest mit großer Fachkenntnis und menschlicher Integrität geprägt. Wir danken ihm herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz und wünschen ihm nur das Beste für seinen neuen Lebensabschnitt. Gleichzeitig freuen wir uns außerordentlich, mit Martin Hattwig einen ausgewiesenen Kapitalmarktexperten für die Geschäftsleitung gefunden zu haben. Er verfügt über eine beeindruckende Expertise im Asset Management und bringt die notwendige Erfahrung mit, um das angestrebte Wachstum der Gesellschaft voranzutreiben. Wir heißen ihn herzlich in der Geschäftsführung willkommen und freuen uns auf seine Impulse, die er für die strategische Weiterentwicklung unserer Gesellschaft setzen wird." Über die Warburg Invest: Warburg Invest - dahinter steht die leistungsstarke Warburg Gruppe mit der Hamburger Privatbank M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, die seit 1798 tätig ist und zu den großen unabhängigen Privatbanken Deutschlands zählt. Die Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist die Fondsgesellschaft der Warburg Gruppe und seit 1987 in der Investmentbranche etabliert.



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