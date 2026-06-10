Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan, Vorstand der mwb Wertpapierhandelsbank AG:

Endlich ist es beschlossen. Am 1. Januar 2027 wird das Altersvorsorgedepot eingeführt. Der Begriff Riester-Rente war griffiger. Aber von dieser profitiert hat der potenzielle Rentner kaum. Grundsätzlich freut sich die Finanzindustrie. Möglich sind künftig bis zu 1.140 Euro staatliche Förderung für ein Wertpapierprodukt. Private Altersvorsorge verschiebt sich damit erstmals systematisch von der klassischen Versicherungslogik hin zur effektiven Kapitalanlage mit Depotstruktur und Fondsabwicklung. Das Besteck liegt auf dem Tisch. Den Asset-Managern und Fintechs wird der Privatanleger serviert. Denn der eigentliche Markt beginnt vor dem Marktstart.

Aber die relevante Frage bleibt unbeantwortet. Die öffentliche Debatte dreht sich fast ausschließlich um Förderbeiträge und Anlegernutzen. Wer baut die Infrastruktur? Wer hat dafür wirklich die Kompetenz und liefert nicht nur Lippenbekenntnisse, weil jeder etwas vom großen Kuchen abbekommen möchte? Der Staat bietet hier nichts. ...

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