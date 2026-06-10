Bad Friedrichshall (ots) -- Digitale Souveränität: STACKIT liefert die unabhängige europäische Cloud-Infrastruktur ohne US-CLOUD-Act-Abhängigkeiten.- Codesphere orchestriert als Multi-Cloud-Laufzeitumgebung flexible und portable Workloads.- Rahmenverträge wie das GovTech-Framework und der GovTech Multicloud-Broker untermauern die führende Rolle der strategischen Partner.Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, und das Karlsruher Software-Scale-up Codesphere intensivieren ihre strategische Kooperation. Ziel ist der Aufbau des souveränen und interoperablen Basis-Infrastruktur-Layers für den deutschen öffentlichen Sektor. Durch die Kombination der physisch in Deutschland und Österreich betriebenen Cloud-Infrastruktur von STACKIT, dem Cloud-Anbieter von Schwarz Digits, mit der anbieterunabhängigen Deployment-Technologie von Codesphere, entsteht eine hochsichere Alternative zu globalen Hyperscalern.Meilenstein im Rahmen der DeutschlandplattformMit der Vergabe des Multi-Cloud-Broker Rahmenvertrags an das größte deutsche IT-Systemhaus Bechtle AG schafft GovTech Deutschland die technische Grundlage für eine interoperable Multi-Cloud-Umgebung. STACKIT liefert hierbei eine native europäische Cloud-Infrastruktur, auf der künftig Fachverfahren der Verwaltung sowie moderne KI-Anwendungen betrieben werden können. Durch die technologische Unabhängigkeit von außereuropäischen Anbietern wird die digitale Souveränität des Staates nachhaltig gestärkt.Ein zentraler Treiber der Zusammenarbeit zwischen Codesphere und STACKIT ist der im April 2026 erteilte Zuschlag für die zentrale Laufzeitkomponente des GovTech-Frameworks mit einem Auftragsvolumen von bis zu 30,8 Millionen EUR, den Codesphere gemeinsam mit dem Confidential-Computing-Spezialisten enclaive gewonnen hat. Diese Komponente bildet die technische Grundlage für Verwaltungs- und Gesundheitsanwendungen wie die Deutschlandplattform und MEDI:CUS über alle Föderalismusebenen hinweg. STACKIT ist in diesem Ökosystem fest als souveräner Infrastrukturanbieter verankert."Digitale Souveränität ist für den öffentlichen Sektor keine Option, sondern eine strategische Notwendigkeit und die fundamentale Voraussetzung staatlicher Handlungsfähigkeit. Gemeinsam mit Codesphere transformieren wir abstrakte politische Leitplanken in eine sofort abrufbare, hochsichere Plattform-Realität. Durch die Verknüpfung unserer zertifizierten Cloud-Infrastruktur mit konkreten Anwendungen etablieren wir eine echte europäische Alternative zu globalen Hyperscalern", sagt Claudia Alsdorf, Head of Business Development, Schwarz Digits."STACKIT und Codesphere decken gemeinsam ab, was der öffentliche Sektor braucht: STACKIT liefert die zertifizierte, in Deutschland verankerte Infrastruktur. Wir liefern die hybridfähige Laufzeitumgebung darüber, inklusive SaaS-Anwendungsmarktplatz und agentischen KI-Funktionen. Zusammen geben wir Behörden echte digitale Souveränität, von der Hardware bis zur Anwendung. Dass das funktioniert, haben wir mit MEDI:CUS bereits im Gesundheitswesen bewiesen - einem der strengsten regulatorischen Umfelder überhaupt", sagt Elias Schneider, CEO von Codesphere.Technologische Synergie gegen Vendor-Lock-inDie Partnerschaft schließt eine entscheidende Marktlücke im deutschen Public Sector, indem sie physische und logische Datensouveränität mit agiler Flexibilität verbindet. Während STACKIT die souveräne Infrastrukturebene bereitstellt, liefert Codesphere die herstellerunabhängige, vertrauliche 3D-verschlüsselte Laufzeit- und Deployment-Schicht. Dies stellt sicher, dass Behörden technologisch agnostisch bleiben und Anwendungen jederzeit ohne Migrationshürden migrieren können. Die Kombination entspricht der steigenden Marktdynamik hin zu modernen Multi-Cloud-Broker-Modellen.Weitere InformationenWeitere Informationen finden Sie unter www.schwarz-digits.de und codesphere.com.Über Schwarz DigitsSchwarz Digits ist die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe. Sie bietet überzeugende digitale Produkte und Services an, die den hohen deutschen Datenschutzstandards entsprechen. Damit garantiert Schwarz Digits größtmögliche digitale Souveränität. Mit diesem Anspruch stellt Schwarz Digits die IT-Infrastruktur und Lösungen für das umfangreiche Ökosystem der Unternehmen der Schwarz Gruppe bereit und entwickelt dieses zukunftsfähig weiter. Zu den souveränen Kernleistungen von Schwarz Digits gehören Cloud, Cyber Security, Data und AI, Communication und Workspace. Schwarz Digits schafft optimale Bedingungen für die Entwicklung richtungsweisender Innovationen für Endkunden, Unternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand.Über CodesphereCodesphere ist ein Karlsruher Technologieunternehmen, das Organisationen die volle Kontrolle über ihre Softwareanwendungen zurückgibt, unabhängig von der zugrunde liegenden Infrastruktur. Als erster virtueller Cloud Provider liefert Codesphere eine hochflexible Plattform, die es Behörden und Unternehmen ermöglicht, echte digitale Souveränität zu erlangen und gleichzeitig Innovationen voranzutreiben. Die virtuelle Cloud von Codesphere wertet jede technische Infrastruktur zu einer leistungsfähigen Cloud-Umgebung auf - inklusive patentierter Technologie zur bedarfsgesteuerten Echtzeit-Skalierung von KI-Workloads, die GPU-Kosten um bis zu 90 Prozent reduziert. Mehr erfahren unter codesphere.com.Pressekontakt:Schwarz DigitsTelefon +49 7132 30-490490presse@mail.schwarzOriginal-Content von: Schwarz Digits, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176941/6291480