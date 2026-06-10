Hamburg/Köln (ots) -Egal ob Dienstleister oder Produzent - wer überzeugende Qualität liefert, gewinnt das Vertrauen seiner Kunden. Genau das würdigt der Award "Deutschlands Qualitäts-Sieger". Bereits zum zweiten Mal vergeben das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv gemeinsam diese Auszeichnung an Unternehmen, die durch herausragende Qualität überzeugen. (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/tests).Die Basis für die Vergabe der Auszeichnungen in 55 verschiedenen Award-Kategorien bilden insgesamt 34.800 Kundenmeinungen. "Unser Award macht sichtbar, welche Unternehmen in puncto Qualität tatsächlich einhalten, was sie versprechen. Die Ergebnisse bieten damit eine wertvolle Orientierung für alle Verbraucherinnen und Verbraucher", erklärt Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität.Catja Stammen, Redaktionsleiterin der ntv-Wirtschaftsmagazine, ergänzt: "Der Award passt hervorragend zum Anspruch unserer transparenten Berichterstattung. Er zeigt auf, welche Unternehmen beim Thema Qualität die Nase vorn haben."Im Zuge einer bevölkerungsrepräsentativen Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit in den Bereichen Produkt- und Dienstleistungsqualität, Angebot, Kundenservice sowie Zuverlässigkeit untersucht. Dabei wurden zahlreiche Einzelkriterien berücksichtigt - darunter Wertigkeit, Langlebigkeit und Verarbeitung der Produkte, Nutzen und Funktionalität, die Erfüllung von Kundenbedürfnissen, die Verlässlichkeit von Produkten und Dienstleistungen, Erreichbarkeit per Telefon, E-Mail, Chat und Social Media, die Qualität der Reaktionen auf Kundenanfragen sowie der Informationsgehalt und die Benutzerfreundlichkeit der Websites. Darüber hinaus floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Befragten in die Bewertung ein.Insgesamt wurden 487 Unternehmen bewertet; in die Einzelauswertung gingen 456 Anbieter ein, die genug Stimmen erhielten. Je nach Branchengröße und Anzahl der bewerteten Unternehmen werden pro Kategorie bis zu drei Preisträger ausgezeichnet.Preisträgerübersicht: Deutschlands Qualitäts-Sieger 2026Reise & Mobilität- Auto-Dachboxen: Atera, Kamei, Thule- Autoreifen: Continental, Goodyear, Michelin- Busreisen (Veranstalter): Leitner Reisen, SZ-Reisen, Wörlitz Tourist- Dachzelte: Naturbummler, Owen, Roof Space- E-Scooter: Isinwheel, Segway, Streetbooster- Fahrräder: Cube, Kettler Alu-Rad, Rose Bikes- E-Bikes (Spezialisten): Fischer, Kalkhoff, Riese & Müller- Fahrradanhänger: Croozer, Qeridoo, Thule- PKW-Anhänger: Böckmann, Humbaur, Westfalia Eichmann- Wohnmobile/Wohnwagen: Bürstner, Dethleffs, HymerWohnen & Haushalt- Bettwaren: Billerbeck, Estella, Paradies- Garten-Bewässerungssysteme: Blumat, Gardena, Kärcher Bewässerungssysteme- Blumenversender: Blume2000, Fleurop, Floraprima- Gartengeräte (Handelsmarken): For_q (Hornbach), Parkside (Lidl), Primaster- Geschirrspüler: Bosch, Samsung, Siemens- Haarpflegeprodukte (Marken): L'Oréal Professionnel, Pantene Pro-V, Wella Professionals- Kaffee-Zubehör (Spezialisten): Bodum, ECM Manufacture, Gaggia- Kaminöfen: Skantherm, Wamsler- Kühlschränke: Bosch, Liebherr, Samsung- Matratzen: Bett1, Emma Matratzen, Matratzen Concord- Nachhaltige Reinigungsmittel: Almawin, Frosch, Ha-Ra- Reinigungsmittel: Cillit Bang, Meister Proper, Sagrotan- Staubsauger: Miele, Siemens, Vorwerk- Waschtrockner: AEG, Samsung, Siemens- Werkzeugkoffer: Brüder Mannesmann, Knipex, WürthLebensmittel- Brotwaren: Goldähren (Aldi), Harry-Brot, Lieken- Fleischalternativprodukte: Garden Gourmet, Rügenwalder Mühle, Valess- Food-DIY-Sets: Braufässchen, Brotliebling, Kaese-selber.de- Fruchtsäfte (Handelsmarken): Gut & Günstig (Edeka), Rewe Beste Wahl, Rio d'oro Fruchtsäfte (Aldi)- Fruchtsäfte (Marken): Beckers Bester, Hohes C, Valensina- Gewürze: Ankerkraut, Fuchs, Vom Achterhof- Hals-/Hustenbonbons: Em-Eukal, Ricola, Wick Hustenbonbons- Bio-Lebensmittel (Handelsmarken): Edeka Bio, K-Bio (Kaufland), Naturgut Bio (Penny)- Lebensmittel (Handelsmarken): Edeka Herzstücke, Gut & Günstig (Edeka), K-Classic (Kaufland)- Wasserspender-Miete: Brita, WaterlogicTechnik- 3D-Drucker: Bigrep, EOS, Nikon SLM Solutions- Drucker: Canon, HP, Kyocera- Fernseher: Panasonic, Philips, Samsung- Haarstyling-Geräte: Dyson, Philips, Rowenta- IPL-Haarentfernungsgeräte: Braun, Philips- Lautsprecher: Canton, JBL, Teufel- Plattenspieler (Spezialisten): Brinkmann, Dual, Thorens- Webhosting: All-inkl.com, Hetzner Online, StratoKind und Familie- Baby-/Kinderpflegeprodukte: Bübchen, Penaten, Weleda Baby- Babytragen: Ergobaby, Hoppediz, Manduca- Barfußschuhe: Joe Nimble, Leguano, Wildling- Kindertragen: Deuter, Thule, Vaude- Kinderwagen: Abc Design, Cybex, Maxi-Cosi- Reitsportzubehör: Cavallo, Pikeur / Eskadron, Stübben- Schulranzen: Ergobag, McNeill, Step by Step- Windeln (Handelsmarken): Babydream (Rossmann), Babylove (dm), Lupilu (Lidl)Dienstleister- Digitale Zeiterfassung: Awork, Personio, ZEP- Menü-Lieferdienste: Hanse Menü-Dienst, Landhausküche, Menue Express (Menue-Express.com)- Reinigungsunternehmen: Dorfner Gruppe, Piepenbrock- Telekommunikationslösungen (Dienstleister): Brandl Computer, Karo-Solutions, PlacetelVeröffentlichung unter Nennung der Quelle:Deutsches Institut für Service-Qualität / ntvPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätJasmin DeiterProjektmanagerin Kommunikation & MarktforschungTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: j.deiter@disq.dewww.disq.deRTL DeutschlandNicole HobuschSenior Managerin KommunikationTel.: 0221 / 456-74103E-Mail: nicole.hobusch@rtl.deOriginal-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. 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