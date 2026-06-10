FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Fielmann beim Kursziel von 63 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analyst Michael Kuhn lobte in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung das bewährte Geschäftsmodell, das seinen Radius nun international erweitere. Er hob zudem die konstant hohe Kundenzufriedenheit positiv hervor./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 07:57 / CET
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