Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bis etwa Mitte Mai bestand ein enger positiver Zusammenhang zwischen der Ölpreisentwicklung und den Renditen von US-Staatsanleihen, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Der anschließende Ölpreisrückgang sei jedoch nur von einem moderaten Renditerückgang begleitet worden. Eine mögliche Erklärung hierfür sei, dass der erhöhte Inflationsausblick nicht allein auf die Energiepreise zurückzuführen sei. Vielmehr überrasche die Entwicklung der Kernrate seit mehreren Monaten auf der oberen Seite. Auch die Analysten der DekaBank hätten ihren kurzfristigen Inflationsausblick nach oben angepasst und den Zeitpunkt der nächsten Leitzinssenkungen weiter nach hinten auf das erste Halbjahr 2027 verschoben. Immerhin würden Arbeitsmarktdaten nicht darauf hindeuten, dass der Arbeitsmarkt für die zu hohe Preisdynamik verantwortlich sei. (Ausgabe Juni 2026) (10.06.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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