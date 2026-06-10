Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Warten auf ein Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran setzt sich fort und somit bleibt die Verunsicherung groß, selbst für den Fall, dass der Waffenstillstand länger Bestand haben sollte, so die Analysten der Helaba.Die Ölpreise seien gestern im Zuge der vorübergehenden Beruhigung der Lage gesunken und hätten dem Rentenmarkt Rückenwind verliehen. In der Folge hätten die Renditen etwas nachgegeben, nachdem sie in den Tagen zuvor noch deutlich gestiegen seien. Bundesanleihen mit 10-jähriger Laufzeit würden allerdings weiterhin klar oberhalb der Marke von 3% rentieren, 2-jährige Titel knapp unter 2,70%. Der zuvor zu beobachtende Verflachungstrend der Bundkurve scheine vorerst zum Stillstand gekommen zu sein. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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