Hannover (www.anleihencheck.de) - Der heutige Tag könnte auch als "Inflationstag" bezeichnet werden, denn sowohl aus China als auch aus den USA werden Preisdaten für den Mai veröffentlicht, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".In den USA dürfte die Inflationsdynamik weiter abklingen, auch wenn sie mit prognostizierten 0,5% M/M weiterhin erhöht sei. Vor allem im März seien die Daten allerdings positiv überraschend ausgefallen und der Inflationsschock sei bislang ausgeblieben. Die Märkte würden harren und natürlich weiterhin auf ein absehbares Ende des Irankonflikts hoffen, der derzeit der Haupttreiber der Entwicklung sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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