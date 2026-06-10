Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Unternehmensanleihen sowohl aus dem Investmentgrade- als auch aus dem High-Yield-Segment handeln nahe ihrer Niveaus von vor dem Kriegsausbruch, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Getragen werde der Markt von einem robusten Nachfrage- und Fundamentalbild, das die Belastungen aus dem Zinsanstieg und der Geopolitik weitgehend ausgleiche: Die - trotz niedriger Spreads - attraktiven IG-Renditen würden anhaltend Kapital anziehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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